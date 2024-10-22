Fatih İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nerede, Hangi Durakta? Samatya Hastanesi’ne Nasıl Gidilir?

Fatih İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yoğun bakım üniteleri, radyoloji, onkoloji, pediatrik rehabilitasyon ve diyaliz merkezi gibi birçok farklı birim bulunmaktadır. Ayrıca, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, tıbbi genetik ve fizyoloji gibi temel tıp bilimleri alanlarında da hizmet verilmektedir. Fatih İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi nerede, hangi durakta ve Samatya Hastanesi'ne nasıl gidilir bilmekte fayda vardır.

Fatih İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nerede?

Fatih İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul'un Fatih ilçesinde, Samatya semtinde yer almaktadır. Bundan dolayı, diğer adı da Samatya Hastanesi'dir. Bu hastaneye ulaşım ise oldukça kolaydır. M1A metro hattının Yenikapı durağında inip kısa bir yürüyüşle hastaneye varmanız mümkündür. Ayrıca, 31, 72T, 76D, 82 ve 89 numaralı otobüs hatları da hastanenin yakınından geçmektedir. Alternatif olarak, 50K, 93, 93M, 93T ve 48A numaralı otobüs hatları kullanılarak da hastaneye rahatlıkla varılabilir.

Fatih İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Nasıl Gidilir?

Fatih İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz önerilir:

Yenikapı - Kirazlı hattını kullanarak Aksaray durağında inebilirsiniz. Buradan kısa bir yürüyüşle hastaneye ulaşabilirsiniz.

Yenikapı - Hacıosman hattını kullanarak Vezneciler durağında inebilir ve buradan otobüs veya minibüs ile devam edebilirsiniz.

35C, 80T, BN1, 80 otobüs hatları hastane yakınlarından geçmektedir. Otobüs duraklarından birinde inebilir ve kısa bir yürüyüşle hastaneye ulaşabilirsiniz.

Taksim - Aksaray - Kocamustafapaşa minibüs hattını kullanarak hastaneye ulaşabilirsiniz.

D-100 karayolunu kullanarak Aksaray yönüne doğru ilerleyin. Aksaray'dan sonra Cerrahpaşa yönüne dönerek hastaneye ulaşabilirsiniz.

Sahil yolunu kullanarak Yenikapı yönüne doğru ilerleyin. Yenikapı'dan sonra Cerrahpaşa yönüne dönerek hastaneye varabilirsiniz.

Fatih İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşmak için yukarıdaki ipuçlarının incelenmesi faydalı olabilir.