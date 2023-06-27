Fatih Sultan Mehmet Döneminde İnşa Edilen Yapılar - Hangisi Fatih Sultan Mehmet Döneminde İnşa Edilen Yapılardandır?

En büyük hedefi İstanbul'u fethetmek olsa da Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen yapılar da oldukça büyük önem taşır. Hangisi Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen yapılardandır, dediğimizde özellikle İstanbul'da inşa edilen yapılarının yerinin bir ayrı olduğunu görürüz. Otuz yıl kadar süren padişahlığı sırasında Osmanlı Devleti'ni bir cihan devleti konumuna çıkaran Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı eserler Osmanlı Döneminin altın çağında yapılan oldukça önemli mimari eserlerdir.

Fatih Sultan Mehmet Kimdir?

Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Devleti'ni cihan konumuna çıkaran eşsiz komutan ve büyük devlet adamlarından biridir. Tarih kitaplarına ''Çağ Açıp Çağ Kapatan Padişah'' olarak yazılan Fatih Sultan Mehmet 30 Mart 1432 tarihinde Edirne'de doğdu. Babası Sultan İkinci Murat, annesi ise Hatice Hüma Hatun'dur. 11 yaşında iken Manisa Saruhan sancakbeyi oldu.

Henüz 12 yaşında iken tahta çıkan Fatih Sultan Mehmet küçük yaşında Haçlı Seferleri ile karşı karşıya kaldı. Bazı devlet adamlarının duruma tepki göstermesi üzerine babası İkinci Murat tekrar tahta geçti ancak 1451 yılında vefat etmesiyle birlikte Fatih Sultan Mehmet 19 yaşında ikinci kez tahta çıktı. Tahta çıkar çıkmaz en büyük hayali olan İstanbul'un Fethi'ni gerçekleştirmek için planlar yapmaya başlayan Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında 53 günün ardından 29 Mayıs günü İstanbul'u fethetmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Döneminde İnşa Edilen Yapılar

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinin ardından mimaride değişimler başlamıştır. Fetih geleneğine göre fethedilen yerdeki en büyük kilise camiye çevrilmektedir. Fatih Sultan Mehmet'in emri ile İstanbul fethedildikten sonra fethin sembolü olarak Ayasofya, camiye dönüştürüldü. Aynı zamanda yine Fatih Sultan Mehmet'in emri ile Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli şehirlerinde 300 kadar cami, 57 medrese, 59 hamam, 29 bedesten, çeşitli saray, hisar, kale, sur, han ve köprüler yaptırdı.

Hangisi Fatih Sultan Mehmet Döneminde İnşa Edilen Yapılardandır?

İki kez tahta çıkan ve büyük başarılar elde eden Fatih Sultan Mehmet dönemin de inşa edilen eserlerden birkaçını özellikleri ile birlikte şu şekilde sıralayabiliriz: