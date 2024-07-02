Fatih Sultan Mehmet Şiirleri - Fatih Sultan Mehmet’in (Avni) En Güzel Şiirleri ve Beyitleri

Divan edebiyatının önemli şairlerinden biri Avni mahlası ile tanıdığımız Fatih Sultan Mehmet'tir. Osmanlının en önemli hükümdarlarından biri olarak Fatih Sultan Mehmet, şiirle oldukça ilgilenmiş ve divan edebiyatının güzel örneklerini sunmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in şair kimliğini merak edenler Fatih Sultan Mehmet şiirleri hakkında detaylı inceleme yapmalı, Fatih Sultan Mehmet'in (Avni) en güzel şiirleri ve beyitleri konuları hakkında bilgi edinmelidir.
Şiirlerinin Fatih Sultan Mehmet'e ait olduğu tahmin edilmektedir.
Ukde-i zünnarına her kimse kim dil bağlamaz,
Ehl-i iman olmaz ol aşıklarınun güm-rahıdur.
Avniya kılma güman kim sana ram ola nigar,
Sen Sitanbul şahısun, ol (da) Kalata şahıdur.
Aşk ile vîrân eden gönlünü ma'mûr istemez
Hâtırın mahzûn eden bir lahza mesrûr istemez
Şairin en bilinen ve sevilen beyitlerindendir.