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Giriş Tarihi: 2.7.2024 16:32 Son Güncelleme: 2.7.2024 16:32

Fatih Sultan Mehmet Şiirleri - Fatih Sultan Mehmet’in (Avni) En Güzel Şiirleri ve Beyitleri

Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli padişahlarından biridir. İstanbul’un fethini 1453 yılında gerçekleştirmiş ve Bizans İmparatorluğuna son vermiştir. Genç yaşta tahta çıkan hükümdar, Avni mahlasıyla şiirler kaleme almıştır. Avni mahlasıyla kaleme aldığı şiirlerle, divan şiirinin öne çıkan şairlerinden biri olmuştur. Fatih Sultan Mehmet’in (Avni) en güzel şiirleri ve beyitleri konuları edebiyata ilgi duyanların gündeminde yer alan konular arasındadır. İşte Fatih Sultan Mehmet şiirleri...

Fatih Sultan Mehmet Şiirleri - Fatih Sultan Mehmet’in Avni En Güzel Şiirleri ve Beyitleri

Divan edebiyatının önemli şairlerinden biri Avni mahlası ile tanıdığımız Fatih Sultan Mehmet'tir. Osmanlının en önemli hükümdarlarından biri olarak Fatih Sultan Mehmet, şiirle oldukça ilgilenmiş ve divan edebiyatının güzel örneklerini sunmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in şair kimliğini merak edenler Fatih Sultan Mehmet şiirleri hakkında detaylı inceleme yapmalı, Fatih Sultan Mehmet'in (Avni) en güzel şiirleri ve beyitleri konuları hakkında bilgi edinmelidir.

Fatih Sultan Mehmet Şiirleri

  • Kimsesiz Hiç Kimse Yok
  • Ağlasa Derd-i Derûnum Çeşm-i Giryânım Sana
  • Sâkiyâ Mey Sun Ki Bir Gün Lalezar Elden Gider
  • Bâde-i Nâb İle Buldu Rûh-ı Cânân Revnak
  • Cananını Kasteder
  • Aşk ile Viran İden Gönlini Ma'mûr İstemez

Şiirlerinin Fatih Sultan Mehmet'e ait olduğu tahmin edilmektedir.

Fatih Sultan Mehmet'in (Avni) En Güzel Şiirleri ve Beyitleri

Ukde-i zünnarına her kimse kim dil bağlamaz,

Ehl-i iman olmaz ol aşıklarınun güm-rahıdur.

Avniya kılma güman kim sana ram ola nigar,

Sen Sitanbul şahısun, ol (da) Kalata şahıdur.

Aşk ile vîrân eden gönlünü ma'mûr istemez

Hâtırın mahzûn eden bir lahza mesrûr istemez

Şairin en bilinen ve sevilen beyitlerindendir.

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Fatih Sultan Mehmet Şiirleri - Fatih Sultan Mehmet’in (Avni) En Güzel Şiirleri ve Beyitleri
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