Fatih Sultan Mehmet Şiirleri - Fatih Sultan Mehmet’in (Avni) En Güzel Şiirleri ve Beyitleri

Divan edebiyatının önemli şairlerinden biri Avni mahlası ile tanıdığımız Fatih Sultan Mehmet'tir. Osmanlının en önemli hükümdarlarından biri olarak Fatih Sultan Mehmet, şiirle oldukça ilgilenmiş ve divan edebiyatının güzel örneklerini sunmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in şair kimliğini merak edenler Fatih Sultan Mehmet şiirleri hakkında detaylı inceleme yapmalı, Fatih Sultan Mehmet'in (Avni) en güzel şiirleri ve beyitleri konuları hakkında bilgi edinmelidir.

Fatih Sultan Mehmet Şiirleri

Kimsesiz Hiç Kimse Yok

Ağlasa Derd-i Derûnum Çeşm-i Giryânım Sana

Sâkiyâ Mey Sun Ki Bir Gün Lalezar Elden Gider

Bâde-i Nâb İle Buldu Rûh-ı Cânân Revnak

Cananını Kasteder

Aşk ile Viran İden Gönlini Ma'mûr İstemez

Şiirlerinin Fatih Sultan Mehmet'e ait olduğu tahmin edilmektedir.

Fatih Sultan Mehmet'in (Avni) En Güzel Şiirleri ve Beyitleri

Ukde-i zünnarına her kimse kim dil bağlamaz,

Ehl-i iman olmaz ol aşıklarınun güm-rahıdur.

Avniya kılma güman kim sana ram ola nigar,

Sen Sitanbul şahısun, ol (da) Kalata şahıdur.

Aşk ile vîrân eden gönlünü ma'mûr istemez

Hâtırın mahzûn eden bir lahza mesrûr istemez