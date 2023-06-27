Fatih Sultan Mehmet’in Fethettiği Yerler - Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı Hakimiyetine Giren Yerler

Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği yerler denildiğinde akla gelen merkezlerin başında kuşkusuz İstanbul gelir. Ayrıca sınav sorularında da Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen yerler hangileri gibi sorularla karşılaşabilirsiniz. Söz konusu fetihler devletin güçlenmesine önemli oranda katkı sağlamıştır. Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen yerlerden değildir gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Fatih Sultan Mehmet'in Fethettiği Yerler

Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Devletinin en önemli ve kudretli padişahı kabul edilir. Sultan Mehmet denildiğinde akla gelen merkezlerin başında İstanbul gelir. Bu fetihten sonra da Sultan Mehmet, Fatih unvanını almıştır. Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen başlıca yerler aşağıda sıralanmıştır.

1453 yılında İstanbul

1459 yılında Amasra

1460 yılında Sinop

1461 yılında Trabzon

1466 yılında Konya ve Karaman

1473 yılında Doğu Anadolu

1459 yılında Sırbistan

1460 yılında Mora Yarımadası

1462 yılında Eflak

1463 yılında Bosna

1483 yılında Hersek

1476 yılında Boğdan

1478 yılında Arnavutluk

Fatih Sultan Mehmet Tarafından Fethedilen Yerler Hangisi?

Bazı sınavlarda Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği yerlerle ilgili sorular sorulur. Tam tersi soruların da sınavlarda çıktığına şahit olabilirsiniz. Fatih Sultan Mehmet, fethettiği Anadolu ve Balkan toprakları ile Devlet-i Aliyye'nin güçlenmesine katkı sağlamış, kendisinden sonraki padişahların işini kolaylaştırmıştır. Fatih'in fethettiği topraklardan dünyaya damgasını vuran kuşkusuz İstanbul'dur. Bu fetih dünya siyasi tarihinde de geniş yankı uyandırmıştır.