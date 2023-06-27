Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Fatih Sultan Mehmet’in Fethettiği Yerler - Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı Hakimiyetine Giren Yerler
Giriş Tarihi: 27.6.2023 14:23 Son Güncelleme: 27.6.2023 14:24

Fatih Sultan Mehmet’in Fethettiği Yerler - Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı Hakimiyetine Giren Yerler

Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Devletinin en önemli padişahları arasında kabul edilir. Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği yerler de bu kapsamda merak edilir. Çünkü, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen yerler ve topraklar, çağa ve Türk tarihine yön vermiştir. Sınavlarda çıkan "Hangisi Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen yerlerden değildir" gibi sorulara yanıt bulmak için konunun detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fatih Sultan Mehmet’in Fethettiği Yerler - Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı Hakimiyetine Giren Yerler

Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği yerler denildiğinde akla gelen merkezlerin başında kuşkusuz İstanbul gelir. Ayrıca sınav sorularında da Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen yerler hangileri gibi sorularla karşılaşabilirsiniz. Söz konusu fetihler devletin güçlenmesine önemli oranda katkı sağlamıştır. Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen yerlerden değildir gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Fatih Sultan Mehmet'in Fethettiği Yerler

Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Devletinin en önemli ve kudretli padişahı kabul edilir. Sultan Mehmet denildiğinde akla gelen merkezlerin başında İstanbul gelir. Bu fetihten sonra da Sultan Mehmet, Fatih unvanını almıştır. Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen başlıca yerler aşağıda sıralanmıştır.

  • 1453 yılında İstanbul
  • 1459 yılında Amasra
  • 1460 yılında Sinop
  • 1461 yılında Trabzon
  • 1466 yılında Konya ve Karaman
  • 1473 yılında Doğu Anadolu
  • 1459 yılında Sırbistan
  • 1460 yılında Mora Yarımadası
  • 1462 yılında Eflak
  • 1463 yılında Bosna
  • 1483 yılında Hersek
  • 1476 yılında Boğdan
  • 1478 yılında Arnavutluk

Fatih Sultan Mehmet Tarafından Fethedilen Yerler Hangisi?

Bazı sınavlarda Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği yerlerle ilgili sorular sorulur. Tam tersi soruların da sınavlarda çıktığına şahit olabilirsiniz. Fatih Sultan Mehmet, fethettiği Anadolu ve Balkan toprakları ile Devlet-i Aliyye'nin güçlenmesine katkı sağlamış, kendisinden sonraki padişahların işini kolaylaştırmıştır. Fatih'in fethettiği topraklardan dünyaya damgasını vuran kuşkusuz İstanbul'dur. Bu fetih dünya siyasi tarihinde de geniş yankı uyandırmıştır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Sultan Mehmet’in Fethettiği Yerler - Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı Hakimiyetine Giren Yerler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA