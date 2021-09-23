Fayda Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Fayda Eş Anlamlısı!

Bir varlık veya eylemi ifade eden yazılışları farklı ancak anlamları aynı kelimeler birçok alanda karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri olan fayda kelimesinin eş anlamlısı bu kapsamda araştırılan kelimeler arasında yerini alıyor. "Faydanın Eş Anlamlısı Nedir?" sorusu yanıt aramaya devam ederken bu kelimenin birden fazla anlamdaşının olduğu da biliniyor. İşte fayda kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Dil bilgisi dersleri esnasında rastlanılan anlamdaş yanı eş anlamlı kelimeler hayatın birçok alanında da kullanılmaktadır. Türkçe kelimelerin eş anlamlıları genellikle yabancı kökenli olarak karşımıza çıkmaktadır. Anlamdaş olarak da bilinen eş anlamlı kelimeler; klasik tanımı ile yazılışları farklı ancak anlamları aynı kelime grupları olarak tanımlanabilir.

Bu kelime örneklerinden birisi de "Fayda"dır. Fayda kelimesi Arapça kökenli iken Türkçe dilinde ise bir eş anlamlısı bulunmaktadır.

FAYDA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Fayda kelimesinin eş anlamlıları

Yarar

FAYDA NE DEMEK?

Fayda kelimesinin Türk Dil Kurumu Resmi sitesine göre "Yarar" olarak tanımlanmaktadır.

FAYDA KELİMESİNİ İÇEREN İFADELER

Kış mevsiminde C vitamini tüketmek vücuda çok faydalıdır.

Bu iş için ne kadar çabalasa da fayda etmedi.

Bunu yaparsan sana faydam dokunabilir.

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