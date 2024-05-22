Faydalı Eş Anlamlısı Nedir? Faydalının Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

İşe yarayan, fayda sağlayan, katkıda bulunan ve destek sunan kişiler için sıklıkla kullanılmakta olan faydalının eş anlamı olan sözcük, Türk Dil Kurumu'nun tanımlarında da mevcuttur. Ayrıca; faydalı eş anlamlısı sosyal yaşamda ve halk dilinde sıklıkla kullanımı tercih edilen kelimeler arasında bulunmaktadır. Konuşma dilinin yanı sıra, cümle içinde kullanımı açısından da yazı dilinde faydalı sözcüğü ve eş anlamlı kelimesi yaygın olarak görülmektedir.

Faydalı Eş Anlamlısı

Pek çok sosyal anlamın tanımlamasını ifade etmek için kullanılan faydalı kelimesinin eş anlamlısı; ''yararlı'' sözcüğü olarak ifade edilmektedir. Faydalı ve yararlı kelimeleri eş anlamlı olduğu için aralarındaki tek fark yazımlarının farklı olmasıdır. Bunun dışında, hangi cümle içinde kullanılırlar ise kullanılsınlar, anlatılmak istenen anlamın aynısını yansıtacaklardır.

Faydalının Eş Anlamı Olan Sözcük

Faydalının eş anlamı olan sözcük genel kanıya göre ve Türk Dil Kurumu'nun da ifade etmiş olduğu üzere; ''yararlı'' kelimesidir. Bu eş anlam dışında benzer anlamlar da bulunmaktadır. Örneğin faydalı kelimesinin yerine; hayırlı, yardımcı ve iyilik sözcükleri de kullanılabilmektedir. Fakat kullanımı ve aynı anlamı taşıyabilmesi için, faydalı kelimesinin yerine kullanımı en doğru kelime, yararlı kelimesi olacaktır.

Faydalı Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Faydalı kelimesinin eş anlamlısı olan, ''yararlı'' sözcüğünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verilebilir;

-Onun fikirleri sayesinde daha yararlı beslenmeye başladım.