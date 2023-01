Fazıl Hüsnü Dağlarca Kimdir? Fazıl Hüsnü Dağlarca Şiirleri, Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Fazıl Hüsnü Dağlarca kimdir ve Fazıl Hüsnü Dağlarca hayatı onun önemli bir şair ve yazar olduğunu gösterir. Edebiyatımızın en üretken şairi olan Fazıl Hüsnü Dağlarca şiirleri ve eserleri ile tanınır. Fazıl Hüsnü Dağlarca edebi kişiliği bu yönden çok güçlüdür. Ayrıca Fazıl Hüsnü Dağlarca sözleri ile de edebiyatımızda unutulmayan isimler arasındadır. Fazıl Hüsnü Dağlarca hangi dönemde eser verdi sorusu da gözleri Cumhuriyet Dönemine çevirecektir. Dönemin en üretken şairlerinden olan Fazıl Hüsnü Dağlarca hangi akım ve topluluğa dâhil öğrenebiliriz.

Fazıl Hüsnü Dağlarca Kimdir?

16 Ağustos 1914'te İstanbul'da doğdu. Babasının mesleğinden ötürü ilk ve orta öğrenimini Türkiye'nin farklı yerlerinde tamamladı. Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Okulu'nu bitirdi ve daha sonra orduya katıldı. 15 yıllık askerlikten sonra askerlikten kendi isteği ile ayrıldı. Kısa bir süre Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.

Daha sonra 1959'da İstanbul Aksaray'da "Kitap" kitabevini açarak yayıncılığa başladı. 1960-1964 yıllarında "Türkçe" isimli bir aylık dergi çıkarmaya başlamış daha sonra da 1970'te yayınevini kapatmıştır. Bundan sonra da sadece şiirle uğraşmaya başlamıştır. Cumhuriyet dönemi şairlerinden olan Fazıl Hüsnü Dağlarca edebiyatımızın en üretken kalemlerinden olmuştur. Yaşamı boyunca şiir türünde çok fazla eser vermiştir. Şair 14 Ekim 2008'e İstanbul'da yaşamını kaybetmiştir.

Fazıl Hüsnü Dağlarca Sanat Anlayışı Ve Edebi Kişiliği

Edebiyat dünyasında ilk yazısı bir öyküydü. Bu öykü, Yeni Adana gazetesinin düzenlediği yarışmada birincilik ödülü aldı. İlk şiiri "Yavaşlayan Ömür" 1933'te İstanbul dergisinde yayınlandı. Şiirleri dönemi ünlü yazar ve şairlerinin dikkatini çekmiştir. Yazdığı şiirleri dönemin ünlü dergileri olan Varlık, Kültür Haftası, Yücel, Aile, İnkılapçı, Gençlik, Yeditepe, Türk Dili, Yenilik, Vatan, Çağrı, Türkçe, Ataç, Türk Yurdu, Yön, Devrim gibi dergilerde yayınlandı.

Her şair ve yazarda olduğu gibi Dağlarca da dönemin şair ve yazarlarından etkilenmiştir. Ancak herhangi bir topluluğa bağlı kalmayan şair kendi çizgisinde bağımsız olarak eserler vermiştir. Bunun yanında ilk şiirlerinde Necip Fazıl Kısakürek etkisinde kalan şairin "Havaya Çizilen Dünya" (1934) kitabındaki şiirlerinde bu etki açıkça görülür. Kendi üslubunu oluşturup kendi şiir çizgisine yönelişi ise "Çocuk ve Allah", "Daha" (1940) şiir kitaplarıyla başlar. Şiirdeki sanat ve tema anlayışı "sezgi" ve "us" olmak üzere iki dönemde incelenir. Sezgi döneminde kendine has bir şiir dili ve üslup yaratmış; usçu döneminde ise güçlü bir Türkçe tutkusu dikkat çeker. Bu dönemde Türk diline çok önem vermiş ve araştırmalar yapmıştır. Bu dönemden sonra da çocuk şiirlerine yönelerek çocuk edebiyatının en üretken şairlerinden olmuştur.

Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Eserleri

Şairin 60'tan fazla şiir koleksiyonu olmakla birlikte Türk edebiyatının en üretken şairlerindendir. Şiirdeki başarısı ve özgünlüğü ona Struga Şiir Akşamlar Altın Çelenk Ödülü'nü getirmiştir. Şairin 60'tan fazla şiiri olan şairin bu şiirlerden bazıları:

Havaya Çizilen Dünya (1935)

Çocuk Ve Allah (1940)

Daha (1943)

Çakırın Destanı (1945)

Taş Devri (1945)

Üç Şehitler Destanı (1949)

Toprak Ana (1950)

Aç Yazı (1951)

İstiklal Savaşı- Samsun'dan Ankara'ya (1951)

İstiklal Savaşı- İnönüler (1951)

Sivaslı Karınca (1951)

İstanbul-Fetih Destanı (1953)

Anıtkabir (1953)

Asu (1955)

Delice Böcek (1957)

Batı Acısı (1958)

Mevlana'da Olmak (Gezi) (1958)

Hoo'lar (1960)

Özgürlük Alanı (1960)

Cezayir Türküsü (Fransızca, İngilizce Ve Arapça Çevirileriyle Birlikte, 1961)

Aylam (1962)

Türk Olmak (1963)

Yedi Memetler (1964)

Çanakkale Destanı (1965)