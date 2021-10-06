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Giriş Tarihi: 6.10.2021 09:06

Fazla eş anlamlısı nedir? Fazla kelimesinin eş anlamlısı

Fazla eş anlamlısı nedir? Fazla kelimesinin eş anlamlısı

Fazla, gündelik hayatta kendimizi ifade etmek için sık sık kullandığımız ifadelerden bir tanesidir. Bir şeyin yeterinden daha fazla olduğunu belirtmek ve bunu vurgulamak için fazla kelimesi kullanılmaktadır. Fazla kelimesi miktar ve mesafe belirtirken kullanılmaktadır. Aynı zamanda fazla kelimesi birden fazla eş anlamlıya sahiptir. İşte fazla kelimesinin eş anlamlısı...

Fazla kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiş olup, bir şeyin yoğunluğunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Televizyon, gazete, günlük yaşam, kitap ve internette sıklıkla karşımıza çıkabilen fazla kelimesinin aynı zamanda eş anlamlıları da çok sık kullanılmaktadır.

FAZLA KELİMESİNİN ANLAMI

Fazla kelimesi bir şeyin miktarının ve mesafesinin ne kadar yoğun ya da çok olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Fazla kelimesi, bir yemek için de bir yol için de kullanılabilmektedir. Her tür nesne için kullanımı uygundur.

FAZLA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Fazla kelimesinin eş anlamlısı birden fazladır. Fazla yerine gelebilecek kelimeler: çok, ekstra ve hayli olarak bilinmektedir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirilerinin yerine hiçbir sakınca doğurmadan kullanılabilmektedirler.

FAZLA KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Anlattığı olay bana fazla abartılı geldi. Bence Ahmet şakanın dozunu o kadar da kaçırmamıştır.
  • O kadar fazla yol gittik ki, hiçbir zaman köye ulaşamayacağız zannettim. İstanbul – Sivas arası oldukça uzun sürüyormuş.
  • Yemek o kadar fazla geldi ki hiçbir zaman doymak bilmeyen Amcam bile tabağını bitiremedi.

FAZLA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Bir hayli ısrar ettikten sonra benimle birlikte sinemaya gelmeyi kabul etti.
  • Konuşma zorluğu çeken Berke, eğitim aldığı süre içerisinde çok gelişim sağladı.
  • Ekstra bir masa daha olsaydı çalışma alanım çok genişlerdi. Bu masada çizimlerimi rahat yapamıyorum.

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Fazla eş anlamlısı nedir? Fazla kelimesinin eş anlamlısı
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