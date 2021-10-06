Fazla eş anlamlısı nedir? Fazla kelimesinin eş anlamlısı

Fazla kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiş olup, bir şeyin yoğunluğunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Televizyon, gazete, günlük yaşam, kitap ve internette sıklıkla karşımıza çıkabilen fazla kelimesinin aynı zamanda eş anlamlıları da çok sık kullanılmaktadır.



FAZLA KELİMESİNİN ANLAMI



Fazla kelimesi bir şeyin miktarının ve mesafesinin ne kadar yoğun ya da çok olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Fazla kelimesi, bir yemek için de bir yol için de kullanılabilmektedir. Her tür nesne için kullanımı uygundur.



FAZLA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Fazla kelimesinin eş anlamlısı birden fazladır. Fazla yerine gelebilecek kelimeler: çok, ekstra ve hayli olarak bilinmektedir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirilerinin yerine hiçbir sakınca doğurmadan kullanılabilmektedirler.



FAZLA KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Anlattığı olay bana fazla abartılı geldi. Bence Ahmet şakanın dozunu o kadar da kaçırmamıştır.

O kadar fazla yol gittik ki, hiçbir zaman köye ulaşamayacağız zannettim. İstanbul – Sivas arası oldukça uzun sürüyormuş.

Yemek o kadar fazla geldi ki hiçbir zaman doymak bilmeyen Amcam bile tabağını bitiremedi.

FAZLA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI