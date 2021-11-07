FBI Açılımı Nedir? FBI Türkçede Ne Demek, Neyin Kısaltılması?

Herkes tarafından bilinen FBI, içerisinde bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çatısı altında gerçekleşen ve gerçekleşebilecek her türlü tehlikeye karşı gerekli tedbirleri almak ve savunmakla görevlidir. Devletin istihbarat teşkilatı kısa adıyla FBI olarak bilinmektedir. FBI, birçok kişi tarafından merak edilmekte ve çokça araştırılmaktadır. Sadece açılımıyla değil yaptığı işler ve görevleriyle de FBI, insanlarda oldukça merak uyandırmaktadır.

FBI Açılımı Nedir?

Yerli kurum ve kuruluşların olduğu gibi yabancı kuruluşların da kısaltmaları oldukça merak edilmektedir. Bu kısaltmalar arasında bulunan ve çokça duyulan FBI, ilk önce film severler tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Araştırıldığında FBI açılımı İngilizce olarak karşımıza çıkmakta ve "Federal Bureau of Investigation" olarak açılmaktadır.

FBI Nedir?

Hemen hemen herkes tarafından filmler ve dizilerde karşılaşılan ve merak edilen FBI yani "Federal Bureau of Investigation" Amerikan hükümetinin istihbarat ve güvenlik gücünün kısa adı olarak karşımıza çıkmaktadır. 1908 senesinde 'Bureau of Investigation' yani (BOI) adıyla faaliyete geçmiştir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) FBI en önemli görevler şu şekilde sıralanabilir:

Amerika Birleşik Devleri (ABD)'yi olası tüm terör eylemlerine karşı korumak ve savunmak.

Amerika Birleşik Devletleri'ni olası tüm casusluk ve yabancı istihbarat operasyonlarına karşı savunmak.

Amerika Birleşik Devletleri'ni siber alanda saldırılar ve teknoloji suçlarına karşı korumak.

Amerika Birleşik Devletleri çatısı altındaki sivil haklarını korumak.

Ulusal ve uluslararası suçlarla mücadelede ve örgütlere karşı savaşmak.

Yukarıdaki maddelerde yer alan görevler gibi bunları çoğaltmak mümkündür.

FBI Türkçede Ne Demek?

Pek çok izleyici tarafından bilinen ve merak edilen FBI ülkemizde de oldukça bilinmekte ve kısaltması kadar anlamı da merak edilmektedir. FBI yani, Federal Bureau of Investigation açılımının Türkçe karşılığı; Federal Soruşturma Bürosu şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

FBI Neyin Kısaltılması?

Dünya çapında birçok insan tarafından bilinen ve ABD hükümetinin istihbarat kuruluşu olan FBI; Federal Bureau of Investigation şeklinde kısaltılmaktadır.