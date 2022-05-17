FDG Nedir? Kanserde Fizyolojik FDG Tutulumu Ne Anlama Gelir, Açılımı Ne?

MR, PET, FDG birlikte yapılır. Pek çok açıdan insan hayatında önemli bir noktaya sahiptir. Yazımızda da sizler için bu durumu açıklayan önemli bilgileri aktaracağız. FDG ne olduğundan ve ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz. Özellikle hasta yakını olan kişiler tarafından bu terimin çok sık duyulduğu bilinen bir gerçektir. FDG tulumu ne demek, izlendi ne demek? Hepsine yazımızda yanıt bulmanız mümkündür.

FDG Tutulumu Nedir?

FDG kanserli hücrelerin tespit edilmesi noktasında kullanılmaktadır. Oldukça önemli tetkikler arasında yer alan bu durum, Floro 2 Deoksi Glukoz teriminin kısaltmasıdır. Hekzokinaz ile glikolize hazırlanmaktadır. Kansere özgü bir durum olmadığının altını çizmek gerekir. Metabolizmanın ve glikozun yüksek olduğu yerlerde birikmektedir. Kas ve sinir aktivitelerinin artması ile birlikte artar ve sarkoiozodz olması ile FDG tutulumu olur.

Kanserli hastalarda glikoz tüketimi daha çok olur. Bunun nedeni dokularda hızlı ve oldukça dengesiz bir şekilde hücrelerin çoğalmasıdır. FDG, glikozun çok tüketildiği noktalarda yoğun tutulma gösterilir. FDG tutulumu bu şekilde ifade edilir.

FDG Tutulumu İzlendi Ne Demek?

FDG tutulumu ne demek sorusuna bu şekilde yanıt vermek mümkündür. FDG tutulumu BT ve MR gibi ileri teknikler ile kullanılan ve dokuların sağlıklı olup olmadığını belirlemek noktasında etkili radyolojik teknik olarak ifade edilir. Birçok zaman kanserli hücrelerin tespiti noktasında çok tercih edilir. Kanser progresyonunu tespit etme noktasında çok önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor.

FDG'nin ne olduğunu bilmek bu konuyu algılama noktasında son derece önemlidir. Floro 2 Deoksi Glukoz'un kısaltılmasıdır. Kansere özgü belirteç olarak görmek doğru olmaz. Metabolizması ve glikoz seviyeleri çok yüksek oranda birikme eğilimi gösterir. Bu nedenle sinir ve kas aktiviteleri artarsa tutulma da artar. Terimi daha iyi anlamak için gerekli olan kaynakları karıştırmak ve bunun yanında hekiminizden tam anlamı ile görüş almak son derece mantıklı bir adım olur.