Fe Eyne Tezhebün Ne Demek? Fe Eyne Tezhebün Hangi Surede Geçer, Anlamı Nedir?

Fe Eyne Tezhebün ne demek sorusunu araştırmak için dini kaynakları incelemeniz gerekir. Fe eyne tezhebun ayeti derin manası olan bir ifadedir. Bu anlamda söz konusu ifade bir ayettir. Doğal olarak Rabbimizin kullarına yaptığı bir ikazdır. Kuran'daki bir surede bu ayet geçmektedir. Bazı dua kitaplarında da bu ayetin duaya dâhil edilmesi tavsiye edilmiştir. Fe eyne tezhebun hangi surede geçer sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Fe Eyne Tezhebün Ne Demek?

Fe Eyne Tezhebün ifadesi bir ayettir. Bu ayet Kuran'daki Tekvir Suresi'nin 26. Ayeti'nde geçmektedir. Ayetin meali de merak edilen konular arasındadır. Söz konusu ayetin meali şu şekildedir: "Peki ey kâfirler! Kur'an'ı inkâr ettikten sonra nereye gidecek, hangi yolu tutacaksınız?" Burada Rabbimiz, Kuran'ı inkar eden kafirleri ikaz etmektedir. Kuran'ın inkâr edilmesi ile tutulacak yolun doğru olmadığı anlatılmaktadır.

Fe Eyne Tezhebun Hangi Surede Geçer?

Yukarıda da değindiğimiz gibi Fe Eyne Tezhebün ayeti Tekvir Suresi'nde geçer. Ayetin ifade ettiği anlam bir ikaz niteliğindedir. Bahse konu ayet söylenerek duaya da zemin hazırlanabilir. Bu kapsamda dua kitaplarında çok sayıda tavsiyeye yer verilmiştir.