Fecr-i Ati Dönemi Roman Özellikleri - Fecr-i Ati Döneminde Roman Özellikleri, Örnekleri Ve Yazarları

Fecr-i Ati dönemi roman özellikleri, Servet-i Fünun edebiyatı özelliklerine karşı ortaya çıkmıştır. Bu dönemde yazılan eserler, bu akımın özelliklerini gösterir. Fecr-i Ati döneminde roman özellikleri, edebiyat meraklılarının bilmesi gereken bir konudur. Edebiyat derslerinde de bu konunun müfredat içinde yer aldığı görülür. Fecr-i Ati dönemi roman yazarları ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.
Fecr-i ati döneminde yazılan romanların diğer roman türlerinden bir kısım farkları vardır. Bu dönemde yazılan romanların özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.
Fecr-i ati, Türk edebiyatında önemli bir akımdır. Bu akım ile roman yazmış çok sayıda yazar vardır. Söz konusu yazarlar arasında öne çıkanlar aşağıda sıralanmıştır.
Fecr-i ati tarzında yazılan eserlerin günümüzde de en çok okunan eserler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda söz konusu akımın edebiyat alanında önemli bir yeri vardır. Edebiyatımızın klasiklerinin birçoğunun bu akım anlayışına göre yazıldığı dikkat çeker.