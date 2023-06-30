Fecr-i Ati Dönemi Roman Özellikleri - Fecr-i Ati Döneminde Roman Özellikleri, Örnekleri Ve Yazarları

Fecr-i Ati dönemi roman özellikleri, Servet-i Fünun edebiyatı özelliklerine karşı ortaya çıkmıştır. Bu dönemde yazılan eserler, bu akımın özelliklerini gösterir. Fecr-i Ati döneminde roman özellikleri, edebiyat meraklılarının bilmesi gereken bir konudur. Edebiyat derslerinde de bu konunun müfredat içinde yer aldığı görülür. Fecr-i Ati dönemi roman yazarları ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Fecr-i Ati Dönemi Roman Özellikleri

Fecr-i ati döneminde yazılan romanların diğer roman türlerinden bir kısım farkları vardır. Bu dönemde yazılan romanların özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Bu dönemin yazarları, edebiyatı önemli bir uğraş alanı olarak görmüşlerdir.

Yazarlar sanatı, değerli olmasının yanında şahsi olarak algılamışlardır. Toplumsal konular ele alınmamıştır.

Eski edebiyatın aşk, tabiat gibi bireysel konuları ele alınmıştır.

Sanat, sanat içindir görüşü savunulmuştur.

Parnasizm, romantizm, sembolizm gibi akımların etkisi görülür.

Edebiyat alanında ilk beyannameyi fecr-i ati savunucuları yayınlamıştır.

Fecr-i ati savucuları, servet-i fünun savunucularını ağır bir dil kullanmakla savunmuşlardır. Buna rağmen kendileri de ağır bir dil kullanmışlardır.

Serbest müstezat nazımı kullanılmıştır.

Fecr-i Ati Dönemi Roman Yazarları

Fecr-i ati, Türk edebiyatında önemli bir akımdır. Bu akım ile roman yazmış çok sayıda yazar vardır. Söz konusu yazarlar arasında öne çıkanlar aşağıda sıralanmıştır.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Hamdullah Suphi Tanrıöver

Emin Bülent Serdaroğlu

Ahmet Haşim

Ahmet Samim

Ali Süha Delilbaşı

Refik Halit Karay

Emin Lami

Fecr-i ati tarzında yazılan eserlerin günümüzde de en çok okunan eserler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda söz konusu akımın edebiyat alanında önemli bir yeri vardır. Edebiyatımızın klasiklerinin birçoğunun bu akım anlayışına göre yazıldığı dikkat çeker.