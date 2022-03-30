Fecri Ati Dönemi Özellikleri Ve Sanatçıları: Fecri Ati Edebiyatı Temsilcileri Kimlerdir?

Fecri Ati'nin ustalarından birçok şiir, edebiyat tarihi içerisinde yerini almıştır. Fakat en çok Ahmet Haşim, Refik Halit, Yakup Kadri ve Fuat Köprülü gibi isimlerin şiirleri revaçta olmuş, günümüze dek varlığını ve etkisini sürdürmüştür. Fecri Ati aynı zamanda edebiyat tarihimizin ilk edebi topluluğu olma özelliği de taşımaktadır. Yakup Kadri, Mehmet Fuat, Celal Sahir, Ahmet Haşim, Ali Canib ve Müfit Ratip, Resimli Kitap adlı dergide bu topluluğun görüşlerini açıklamışlardır.

Fecri Ati Edebiyatı Özellikleri Nelerdir?

Serbest müstezat yaygın olarak kullanılmıştır.

Fecri ati edebiyatının sanatçıları Fransız sembolizmi ile sıkı bir bağ yakalamışlardır.

Konudan çok aktarım yolu önemlidir.

Fecri Ati şiiri duyulmak için yazılan söz değil de, daha çok musikiye yakın bir tür olarak ele alınmalıdır.

Net ve kesin bir "sanat sanat içindir" duruşu mevcuttur.

Fecr-i Ati döneminde en güçlü şair Ahmet Haşim'dir. Fecri Ati şiirine dahil olan topluluk bir süre sonra Milli Edebiyat akımına katılmışlarsa da Ahmet Haşim bu yoldan dönmemiş ve bir Fecri Ati temsilcisi olarak edebiyat yaşamına devam etmiştir.

Aruz ölçüsü kullanılmıştır, aşk ve doğa, şiirin genel konusudur.

Arapça ve Farsça bu dönemde yoğun bir şekilde hissedilir.

Herkes, şiiri kendisine göre yorumlayabilmelidir. Gerçek şiir budur.

Servet-i Fünun edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.

Tabiat üzerine yaptıkları tasvirler hem gerçeklikten uzak hem de sübjektiftir.

Fecri Ati Sanatçıları

Ahmet Haşim

Şahabettin Süleyman

Emin Bülent

Fazıl Ahmet

Celal Sahir

Müfit Rayip

Tahsin Nahit

Yakup Kadri

Mehmet Fuat

Hamdullah Suphi

Refik Halit

Faik Ali

Fecri Ati Temsilcileri

Fecri Ati sanatçıları, edebiyat tarihimiz içerisinde güçlü ve önemli bir ekol olmayı başaramamışlardır. Bu kişiler genel olarak Fecri Ati edebiyatı ile bir süre ilgilendikten sonra Milli Edebiyat'a keskin bir geçiş yapmış ve edebi yaşamlarına bu akım özelinde devam etmişlerdir. Fakat Yakup Kadri, Refik Halit, Ahmet Haşim ve Fuat Köprülü gibi isimler diğer isimler göre Fecri Ati akımına daha çok katkı yapmış ve ana kadroyu oluşturmuşlardır.

Ahmet Haşim hariç kalanlar Milli Edebiyat'a geçiş yapmışlar, Ahmet Haşim bu edebiyat davasının sonuna dek üyesi ve savunucusu olmuştur.