Fedakârlık İle İlgili Atasözleri-Cömertlik ve Fedakârlıkla İlgili Özdeyişler, Atasözleri ve Deyimler

Fedakârlık ile ilgili atasözleri, fedakârlığın önemine ve toplum için gerekliliğine dikkat çeken ifadelerdir. Bulunduğunuz ortamda ya da yaptığınız konuşmada fedakârlık ile ilgili atasözü söyleyerek kısa bir cümle ile düşündürebilirsiniz. Fedakâr insanlar aynı zamanda cömert insanlardır. Bu nedenle fedakârlık ve cömertlik birbiri ile bağlantılı terimlerdir. Cömertlik ile ilgili atasözleri yazımızın devamında.

Fedakârlık İle İlgili Atasözleri

Fedakârlık ile ilgili söylenmiş birçok atasözü vardır. Bunların önemli bir kısmı geçmişten günümüze kadar ulaşmış ve önemini korumuştur. Söz konusu atasözlerinin bazıları kısa ifadelerken bazıları da uzun kelime gruplarından oluşur. Her iki atasözü çeşidi de derin anlamlar ifade eder. Bu kapsamda söylenmiş atasözlerini aşağıda bulabilirsiniz.

"Aşığa Bağdat uzak gelmez"

Bu atasözünde aşkın engel tanımadığı, aşık olan insanın sevdiği için her türlü fedakarlığı yapabileceği ifade edilmiştir. Bu fedakârlıklar yapılırken bazı alışkanlıklardan ve davranışlardan taviz vermek gerekebilir.

"Adamakla mal tükenmez"

Bu atasözünde cömert ve fedakar insanın malının azalmayacağı, aksine artacağı değerlendirmesi yapılmaktadır. İnsan malını ne kadar paylaşırsa malı da o kadar artar. İslam inancındaki zekat ibadeti de bu atasözü ekseninde değerlendirilebilir.

"Yiğit yiğide at bağışlar"

At, dünyadaki birçok kültür yapısında önemli bir hayvandır. Bu güzel atasözünde birbirine at bağışlayan insanların yiğit kişiler olduğuna dem vurulur.

"Cömert derler maldan ederler, yiğit derler candan ederler"

Bu atasözü, başkalarının sözü ile hareket edenlerin mal ve canından olabileceğini ifade eder. Bu nedenle cömertlik ve yiğitlikte kişinin kendi hür iradesi ile hareket etmesi gerekir.

Cömertlik ve Fedakârlık İle İlgili Deyimler

Cömertlik ve fedakârlık ile ilgili söylenmiş birçok deyim vardır. Bu deyimlerin büyük bir kısmı günlük yaşamda dahi sıkça kullanılır. Bahse onu deyim örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.

"Fedakârlık yapmak"

Bir kişi ya da iş için kendi menfaatlerini geri planda tutarak girişimlerde bulunmak. Bunu yaparken de hiçbir beklenti içinde bulunmamak.

"Feda etmek"

Bir eylemi gerçekleştirirken bir kısım alışkanlıklardan ya da maddi-manevi hususlardan fedakârlıkta bulunmak. Kısacası bir şeyleri gözden çıkarmak.

"Eli açık olmak"

Bir kişinin cömertlikte ön plana çıktığını ifade etmek için bu deyim kullanılır. Kişinin birçok alanda fedakârca elindekini paylaştığını ifade eder.

"Eli cebine gitmemek"

Kişinin para harcamaktan çekindiği, ihtiyacı olan şeyleri karşılamakta dahi para harcamaktan tereddüt ettiğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Eli cebine gitmemek deyiminin yerine "cebinde akrep var" deyimi de kullanılabilir.