Feel 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Feel Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

İngilizcede, düzenli ve düzensiz olmak üzere bazı fiiller vardır. Düzenli fiillerin sonuna, - d, - ed ve - ied ekleri getirilerek değiştirilir. Irregular Verbs, kullanıldıkları zamana bağlı olarak "Verb 2" veya Verb 3" formuna dönüştürülürler. Akılda tutulması gereken birçok düzensiz fiil bulunur ve bunlardan biri de feel'dir. Bunun için feel 2. ve 3. hali ile örnek cümleler, ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur öğrenmekte fayda vardır.
"Simple Past Tense" ve "Past Participle" cümlelerinde kullanılan fiillerin bazılarına, - d, - ed ve - ied ekleri getirilirken bazılarına eklemek mümkün değildir. Söz konusu ekleri alabilenlere düzenli, alamayanlara ise düzensiz fiiller adı verilir. Irregular Verbs (düzensiz fiiller) ise kullanıldıkları zamana ve duruma bağlı olarak, Verb 2 (2. hal) veya Verb 3 (3. hal) olarak ayrılırlar. Bu fiillerden biri de feel (hissetmek) sözcüğüdür. Okunuşu ise "fil" şeklindedir ve 2. - 3. hali bulunur. Feel fiilinin 2. ile 3. hali "felt" olarak yazılır, ancak olumsuz bir geçmiş zaman cümlesinde "didn't feel" olarak da kullanılabilir. Bu fiilin 2. ve 3. halinin geçtiği geçmiş zaman cümlelerine örneklerden bazıları şu şekildedir:
(Geçmişte ona hissettiklerimden dolayı pişman değilim.)
(Ailemin acılarını derinden hisseden tek kişi sendin.)
(5-6 yıl önce hissettiklerimle şimdi hissettiklerim aynı değil.)
(Melisa ona aşık olduğunu ilk o zaman hissetmiş.)
(Geçmişte kötü hissettiğim çok zaman oldu.)
Simple Past Tense (geçmiş zaman) kapsamına giren cümlelerde Verb 2 (fiilin 2. hali) kullanılması gerekir. Cümleler şu kalıba uygun bir biçimde kurulmalıdır.
Subject + Verb 2 +Object
Özne + Fiilin 2. Hâli + Nesne
Verb 3 (fiilin 3. hali) ise Present Perfect Tense (yakın geçmiş zaman) cümlelerinde yer alır. Bunlar, yakın bir zamanda olup bitmiş, ancak etkisi hala devam eden durumları ifade ederler. Bu cümlelerin kalıbı ise şu şekildedir:
Subject + Have/Has + Verb 3 + Object
Özne + Yardımcı Fiil (have/ has) + Fiilin 3. Hali + Nesne