Feel 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Feel Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

İngilizcede, düzenli ve düzensiz olmak üzere bazı fiiller vardır. Düzenli fiillerin sonuna, - d, - ed ve - ied ekleri getirilerek değiştirilir. Irregular Verbs, kullanıldıkları zamana bağlı olarak "Verb 2" veya Verb 3" formuna dönüştürülürler. Akılda tutulması gereken birçok düzensiz fiil bulunur ve bunlardan biri de feel'dir. Bunun için feel 2. ve 3. hali ile örnek cümleler, ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur öğrenmekte fayda vardır.

Feel 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler Neler?

"Simple Past Tense" ve "Past Participle" cümlelerinde kullanılan fiillerin bazılarına, - d, - ed ve - ied ekleri getirilirken bazılarına eklemek mümkün değildir. Söz konusu ekleri alabilenlere düzenli, alamayanlara ise düzensiz fiiller adı verilir. Irregular Verbs (düzensiz fiiller) ise kullanıldıkları zamana ve duruma bağlı olarak, Verb 2 (2. hal) veya Verb 3 (3. hal) olarak ayrılırlar. Bu fiillerden biri de feel (hissetmek) sözcüğüdür. Okunuşu ise "fil" şeklindedir ve 2. - 3. hali bulunur. Feel fiilinin 2. ile 3. hali "felt" olarak yazılır, ancak olumsuz bir geçmiş zaman cümlesinde "didn't feel" olarak da kullanılabilir. Bu fiilin 2. ve 3. halinin geçtiği geçmiş zaman cümlelerine örneklerden bazıları şu şekildedir:

I don't regret what I felt for him in the past.

(Geçmişte ona hissettiklerimden dolayı pişman değilim.)

You were the only one who felt my family's pain deeply.

(Ailemin acılarını derinden hisseden tek kişi sendin.)

What I felt 5-6 years ago is not the same as what I feel now.

(5-6 yıl önce hissettiklerimle şimdi hissettiklerim aynı değil.)

That was the first time Melissa felt that she had fallen in love with him.

(Melisa ona aşık olduğunu ilk o zaman hissetmiş.)

There have been many times in the past when I have felt bad.

(Geçmişte kötü hissettiğim çok zaman oldu.)

Düzensiz Fiillerin 2. ve 3. Halleri Nerelerde Kullanılır?

Simple Past Tense (geçmiş zaman) kapsamına giren cümlelerde Verb 2 (fiilin 2. hali) kullanılması gerekir. Cümleler şu kalıba uygun bir biçimde kurulmalıdır.

Subject + Verb 2 +Object

Özne + Fiilin 2. Hâli + Nesne

Verb 3 (fiilin 3. hali) ise Present Perfect Tense (yakın geçmiş zaman) cümlelerinde yer alır. Bunlar, yakın bir zamanda olup bitmiş, ancak etkisi hala devam eden durumları ifade ederler. Bu cümlelerin kalıbı ise şu şekildedir:

Subject + Have/Has + Verb 3 + Object

Özne + Yardımcı Fiil (have/ has) + Fiilin 3. Hali + Nesne