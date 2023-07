Felatun Bey ile Rakım Efendi Romanının Olay Örgüsü - Felatun Bey ile Rakım Efendi Roman İncelemesi ve Ana Fikri

Felatun Bey ve Rakım Efendi romanı olay örgüsü ve ana fikri Edebiyat derslerinde sıklıkla işlenmektedir. Elbette sadece öğrencilerin değil Türk Edebiyatıyla akademik açıdan yakından ilgilenen bireylerde Felatun Bey ve Rakım Efendi romanının olay örgüsü nedir, romanın ana fikri nelerdir merak etmektedir. Bizlerde içeriğimizde, siz sevgili edebiyat sevenler için Felatun Bey ve Rakım Efendi romanının yapı unsurları ve roman incelemesi hakkında bilgileri bir araya getirdik.

Felatun Bey Ve Rakım Efendi Roman Özeti

Birbirine zıt iki genç adamın yollarının karşılaşması ve aynı zamanda yaşananları konu edinen romanın baş karakterlerinden Felatun Bey, batılılaşmayı çok yanlış anlamış, giyinip kuşanmaya çok düşkün ancak kültürel bakımdan ilerleyememiş bir adamdır. Onun böylesine boş zevklere düşün olmasının birinci nedeni babası Mustafa Meraki Bey'dir, çocuklarının eğitimine önem vermeyen onlara sadece lüks bir hayat sunan bir baba modeli olan karakter oğluna da yanlış örnek olmuştur. Rakım Efendi ise tamamen zıt bir tarza sahiptir, çocukluğundan itibaren hayatın zorluklarına göğüs germeyi öğrenmiş, kendini geliştirmiş, eli iş tutan ve kültürlü bir adamdır. Nüfuslu İngiliz bir aile olan Ziklaslar'ın kızlarına ders veren Rakım Efendi engin bilgisi, mütevazi duruşu ve beyefendiliği ile ailenin sevgisini ve saygısını kazanır. Bir yandan da evin kızlarından Can, Rakım Efendiye aşk beslemektedir. Rakım ile Felatun bir gün Ziklaslar'ın evinde karşılaşırlar, Felatun Bey üstten bakan tavırlarının yanı sıra içten içe Rakım Efendiyi kıskanıp, onu küçük düşürmeye çalışmış ancak kendi cahilliğini ortaya çıkarmış küçük duruma düşmüştür. Onun bu basit hareketleri karşısında efendiliğinden ödün vermemesi Ziklaslar'ın daha da saygısını kazanmasına neden olmuştur. Rakım ve Felatun ara karşılaşmakta, Rakım ona hep saygılı yaklaşmış hatta ona baba parasıyla gününü gün etmesinin ona zarar vereceğine dair öğütler vermiştir. Bir yandan Ziklaslar'ın kızı Can, Rakım Efendiye gitgide daha büyük aşk beslemeye başlamıştır, ancak Rakım Efendi cariye olarak aldığı Canan'ı sevmektedir, bu sevgiye en büyük nedenlerden birisi Canan'ın kendini geliştiren ve akıllı bir genç kız olmasıdır. Rakım Efendi Canan ile nikahlanmaya karar verir ve bu kararı gerçekleştirir, nikah haberini alan Can kederinden hastalanıp yatağa düşer. Can'ın bu haline dayanamayan babası Mr.Ziklas Rakım Efendiye kızıyla evlenmesi karşılığında mal varlığını ona vermeyi teklif eder ancak Rakım, Canan'ı sevdiğini söyleyerek bu teklifi reddeder. Bu olaylar olurken Felatun Bey de elde avuçta ne varsa bitirmiş, uzak bir limanda çalışmak üzere yola çıkmıştır.

Felatun Bey Ve Rakım Efendi Romanının Olay Örgüsü Ve Ana Fikri

Romanın olay örgüsü, Batılılaşma akımına yanlış ayak uyduran, bunu sadece lüks yiyip içmek ve giyinmek olarak gören kimselerden Felatun Bey ile geleneklerini bırakmadan, kendini geliştirerek modernleşen, zamanını ve parasını asla boşa harcamayan akılcı ve saygın bir adam olan Rakım Efendi'nin yaşamlarında meydana gelen olaylar çerçevesinde gelişmektedir.

Romanın ana fikri ise özenti, taklit ve kişiye ait olmayan kültürle harmanlanmış hayatların kişiyi eninde sonunda en iyi ihtimalle boşluğa iteceğidir. Romanda çatışma unsurları "israf-tutum, kibir-mütevazilik, batı sevdası- gelenekçilik, cehalet-bilgi" kavramlarıdır. Roman 3.kişi anlatıcı yöntemi ve öyküleyici biçimle yazılmıştır.