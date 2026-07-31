Felsefe ve sosyoloji geri dönüyor

Üniversite tercih döneminde adayların büyük bölümü mühendislik, bilgisayar bilimleri ve sağlık alanlarına yöneliyor. Son yıllarda yapay zekâdaki hızlı gelişim de bu eğilimi daha da güçlendirdi. Ancak teknoloji dünyasında yaşanan yeni dönüşüm, uzun yıllardır gözden düşen bazı bölümlerin yeniden önem kazanabileceğine işaret ediyor. Felsefe, sosyoloji, psikoloji, dil bilimi ve antropoloji gibi sosyal bilimler, artık yalnızca akademik kariyer yapmak isteyenlerin tercih ettiği alanlar olmaktan çıkıyor. Yapay zekâ sistemlerinin insanla daha doğru iletişim kurabilmesi, etik sınırlar içinde çalışması ve toplumsal etkilerinin yönetilebilmesi için bu disiplinlerden mezun olan uzmanlara duyulan ihtiyaç giderek artıyor.

YAPAY ZEKÂ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Yapay zekâ birçok teknik işi hızlandırırken, insanın sahip olduğu bazı becerilerin değerini de artırdı. Eleştirel düşünme, sorgulama, etik değerlendirme, empati, iletişim ve karmaşık sosyal problemleri analiz edebilme gibi yetkinlikler artık iş dünyasının en çok aradığı özellikler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre yapay zekâ büyük veri kümelerini saniyeler içinde analiz edebiliyor ancak insanların neden belirli kararları verdiğini, toplumsal dinamikleri ve etik ikilemleri tek başına çözmekte zorlanıyor. İşte bu noktada sosyal bilimler devreye giriyor.

TEKNOLOJİ FELSEFECİ ARIYOR

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri son yıllarda yapay zekâ etiği, algoritmik adalet ve sorumlu yapay zekâ uygulamaları için felsefe eğitimi almış uzmanları ekiplerine katıyor. ABD'de yayımlanan bazı araştırmalar da bu değişime dikkat çekiyor. Fed New York'un yayımladığı verilere göre felsefe mezunlarının işsizlik oranı bilgisayar bilimi mezunlarından daha düşük seviyede bulunuyor. Yapay zekâ şirketlerinin özellikle etik, karar alma süreçleri ve dil modellerinin geliştirilmesinde sosyal bilim mezunlarına yöneldiği belirtiliyor.Bunun en önemli nedenlerinden biri ise üretken yapay zekânın yalnızca teknik doğrulukla değil, aynı zamanda insan değerleriyle de uyumlu çalışmasının önem kazanması.

SOSYOLOJİ YENİDEN REVAÇTA

Sosyoloji de dijital dönüşümün en fazla ihtiyaç duyduğu alanlardan biri haline geliyor. Şirketler artık kullanıcıların yalnızca hangi ürünü tercih ettiğini değil, neden tercih ettiğini de anlamaya çalışıyor. Sosyal medya davranışlarından tüketim alışkanlıklarına, dijital güvenlikten toplumsal eğilimlere kadar pek çok konuda sosyologların analizlerinden yararlanılıyor. Özellikle büyük veri analizlerinin yorumlanması, kullanıcı deneyimi araştırmaları ve dijital toplum çalışmaları, sosyoloji mezunları için yeni kariyer alanları oluşturuyor.

TEK BAŞINA YAZILIM YETMİYOR

Uzmanlar, geleceğin çalışan profilinin yalnızca teknik bilgiyle sınırlı olmayacağını vurguluyor. Bir yapay zekâ sistemi geliştirirken yazılım mühendisleri kadar; -Etik uzmanlarına -Dil bilimcilere -Psikologlara -Sosyologlara, -Hukukçulara da ihtiyaç duyuluyor. Çünkü geliştirilen teknolojilerin milyonlarca insanı nasıl etkileyeceğinin önceden öngörülmesi gerekiyor.

YAPAY ZEKÂ ÇAĞINDA YÜKSELEN SOSYAL BİLİMLER



Felsefe

Sosyoloji

Psikoloji

Dil Bilimi

Antropoloji

Bilişsel Bilimler

İletişim Bilimleri

Davranış Bilimleri Bu alanlar özellikle yapay zekâ etiği, kullanıcı deneyimi (UX), büyük veri analizi, dijital toplum araştırmaları, politika geliştirme ve teknoloji yönetimi gibi yeni çalışma alanlarında daha fazla öne çıkıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör