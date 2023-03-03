Felsefenin Bireye Katkıları - Felsefenin Bireye Faydaları ve Topluma Katkıları Nelerdir?

Felsefenin bireye katkıları konusu, felsefenin işlevleriyle ilgilidir. Doğası gereği soran ve sorgulayan bir insandır. Felsefe de sorgulayan bir disiplindir. İnsan doğal olarak bilme isteğiyle doludur. Bu bilme isteği de insana sorular sordurmuştur. Bu bağlamda felsefenin bireye kazandırdığı nitelikler bir disiplin alanının ürünüdür. Yine felsefenin bireye faydaları ve topluma katkıları olarak en başta bilinçli bir toplum oluşmasını sağlamaktadır.

Felsefenin Bireye Katkıları Nelerdir?

Felsefenin bireye katkıları konusu, felsefenin işlevleri kapsamında değerlendirilebilecek bir konudur. Felsefe insanın sorduğu sorulara yanıt arayan bir disiplindir. Bilme isteği insanda doğal bir dürtü olarak kabul edilir. İnsan aklının doğal olarak sorduğu soruların belirli bir sistematik ve iç bütünlükle yanıtlanması gerekir. Çünkü insan sığ ve kanıtlanmamış görüşlerle yetinmek istemez. Bu nedenle her zaman sorularına derin yanıtlar bulmak için uğraş vermiştir.

İnsan hayatının amacı, evrende bir düzen olup olmadığı, ruhun varlığı, nasıl bir yaşam sürdürülmesi gerektiği, neyin güzel olduğu, adaletin nasıl sağlanabileceği gibi sorulara yanıt bulmak amacıyla yapılan bir etkinliktir felsefe. Bilmeyi isteme dürtüsü sonucunda insan bilginin ve soruların peşine düşer. Bu olay insanı daha bilinçli olmaya sevk ederken eylemlerinden önce de daima sorgular. Bu disiplinin getirdiği bazı beceriler sonunda bireye bazı katkılar sağlar. Bunlar:

• Felsefe insana entelektüel haz verir.

• Bireyin kendini tanıyabilmesi

• Farklı fikirlere açık olabilmesi

• Ön yargılardan uzak durabilmesi

• Yeni fikirler oluşturabilmesi

• Özgürce düşünebilmesi

• Çok yönlü bakış kazanabilmesi

• Bilinçli bir insan olunabilmesi

• İnsanların kendi hayatlarına yön verebilmesi

• Olgu ve olayları akıl yoluyla çözümleyebilmesi

• Beyin fırtınası yapabilmesi

• İleri görüşlü olabilmesi

Topluma Katkıları Nelerdir?

Birey toplumun en küçük yapı taşıdır. Bireyde var olan her değişim toplumun değişmesinde bir etkidir. Parçadan bütüne gidecek olan bu süreçte birey toplumu etkileyen en büyük unsurdur. Felsefe bu noktada bireye olan katkıları ile topluma da katkı sunmaktadır. Felsefenin topluma olan katkıları şunlardır:

• Farklı toplumlarla bir arada yaşamaları ve ortak bir kültürün oluşması

• Akla ve iradeye değer veren bir toplum oluşması

• Bütünlük içinde geleceğinin planlanmasını yapabilmesi

• Bilgi toplumu olarak bilimin gelişmesini sağlaması

• İnsanların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir toplumun oluşması

• Demokrasi bilincinin gelişmesi

• Farklılıklara saygı duyması