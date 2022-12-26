Felsefi Terimler Sözlüğü - Temel Yunanca Felsefe Terimleri, Kavramları ve Anlamları

Felsefe, varlıkların, olguların ve olayların nedenini sorgulayan bir bilim dalıdır. Kimi zaman gündelik yaşantımızda duyduğumuz felsefi terimlerin aksine, bazı terimlerin anlamlarını internette sürekli araştırırız. Felsefi akımlar ilk kez Yunan döneminde ortaya çıktığı için o zamanlardan bu yana pek çok akım ortaya çıkmış ve bu akımların temsilcileri önem kazanmıştır. Hayatın her alanında büyük bir yere sahip felsefede bilinmesi gereken bazı kavramlar da bizi sorguya sürüklemiştir. Felsefi terimler sözlüğü ile ilgili araştırma yapan kullanıcılar, daha önce duymadığı veya unuttuğu sözcüklerin anlamını sorgulamıştır. Felsefi terimler ve kavramlar, okul yıllarında dahi derslerde çok sık ele alınmıştır. Temel yunanca felsefe terimleri, kavramları ve anlamları başlıklı yazımızda, sizler için merak edilen bilgilere yer verdik. Felsefi terimler sözlüğü yazımız sizlerle.

Felsefi Terimler Sözlüğü

Yunan felsefesinde kullanılan terimler, kullanıcılar tarafından çok sık araştırılmıştır. Felsefi terimler sözlüğü, pek çok filozofun da üzerinde durduğu önemli tanımlamaları içermektedir. Felsefi terimler sözlüğünde karşımıza çıkacak kavramlar çeşitlilik gösterecektir. Bu terimlerin bazısı şu şekildedir;

Absürd

Agnostisizm

Analitik felsefe

Dialektik

Entüisyonizm

Estetik

Hakikat

Hegelcilik

İdealizm

Yunanca Felsefi Terimler

Yunanca felsefi terimler, ilk ortaya çıktığı andan itibaren önem kazanmıştır. Felsefi terimler, pek çok akımlarda da yer almıştır. Sokrates, Platon gibi filozofların da çok sık kullandığı felsefi terimler ve anlamları şu şekildedir;

İdea: Platon'un ele aldığı şekliyle, kavradığımız nesnelerin orijinal formlarıdır.

Hümanizm: İnsancılık olarak da ifade edilen bu akım, insanca, insana özgü bir yaşama, değer ve saygıya yer verir.

Endeterminizm: Olayların sebepsiz meydana gelmediğini, dünyada mutlak bir başlangıç ve hür irade olmayacağını açıklayan bir akımdır.

Kuram: Sistemli bir şekilde düzenlenmiş ve birçok olayı belirli bir çerçeveye dayandıran ve bir bilime temel olan kurallar bütünü.

Materyalizm: Evrendeki her şeyin maddeden oluştuğunu ve tüm varlıkların maddeden türediğini ifade eder.

Pozitivizm: Olguculuk anlamına da gelen bu terim, araştırmaları gerçeğe dayandıran, deney yoluyla çözülmesinin dışında ispatlanmayacağını savunan bir anlayıştır.

Ontoloji: Varlıkbilim anlamına gelen bu terim, varlığı ele alan ve onun en temel niteliklerini inceleyen bir felsefe dalıdır.