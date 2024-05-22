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Haberler Eğitim Haberleri Fena Eş Anlamlısı Nedir? Fena Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 22.5.2024 11:29 Son Güncelleme: 22.5.2024 11:29

Fena Eş Anlamlısı Nedir? Fena Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Fena kelimesi; kötü, üzücü, istenilen ve gereken nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, rahatsız edici, davranışları toplumun ahlak anlayışına uymayan anlamına gelir. Türkçeye Arapçadan geçen fena kelimesi, cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Fena eş anlamlısı nedir sorusu yanıtlanarak, fena kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı kolaylıkla anlaşılabilir.

Fena Eş Anlamlısı Nedir? Fena Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Fena kelimesi genellikle olumsuz çağrışımlar yapar. Negatif bir düşünceyi ifade etmek için bu sözcük kullanılır. Arapçada "yok olma, zail olma, kararma" anlamlarını taşır. Türkçede ise "iyi olmayan, rahatsızlık veren, genel toplum kurallarına aykırı davranan, kötü" gibi anlamlarda kullanılır. Fena eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtı, fena kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı, Türkçe için önemlidir.

Fena Eş Anlamlısı Nedir?

Bazı kelimelerin bir, bazı kelimelerin ise birden fazla eş anlamlı sözcüğü olabilir. Fena kelimesinin tek bir eş anlamlı kelimesi bulunur. Bu sözcük ise aşağıdaki gibidir:

  • Kötü

Fena Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcüğün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Fena kelimesinin eş anlamı olan sözcüğün cümle içinde kullanım örnekleri aşağıdaki gibidir:

  • Dün akşam eve gelirken düştüm ve bileğimi çok fena zedeledim. / Dün akşam eve gelirken düştüm ve bileğimi çok kötü zedeledim.

  • Gece gördüğüm fena kabustan sonra tekrar uyuyamadım. / Gece gördüğüm kötü kabustan sonra tekrar uyuyamadım.

  • Sema ve Sercan'ın arası çok fena bozulmuş. / Sema ve Sercan'ın arası çok kötü bozulmuş.

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Fena Eş Anlamlısı Nedir? Fena Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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