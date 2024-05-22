Fena Eş Anlamlısı Nedir? Fena Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Fena kelimesi genellikle olumsuz çağrışımlar yapar. Negatif bir düşünceyi ifade etmek için bu sözcük kullanılır. Arapçada "yok olma, zail olma, kararma" anlamlarını taşır. Türkçede ise "iyi olmayan, rahatsızlık veren, genel toplum kurallarına aykırı davranan, kötü" gibi anlamlarda kullanılır. Fena eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtı, fena kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı, Türkçe için önemlidir.
Bazı kelimelerin bir, bazı kelimelerin ise birden fazla eş anlamlı sözcüğü olabilir. Fena kelimesinin tek bir eş anlamlı kelimesi bulunur. Bu sözcük ise aşağıdaki gibidir:
Kötü
Fena kelimesinin eş anlamı olan sözcüğün cümle içinde kullanım örnekleri aşağıdaki gibidir:
Dün akşam eve gelirken düştüm ve bileğimi çok fena zedeledim. / Dün akşam eve gelirken düştüm ve bileğimi çok kötü zedeledim.
Gece gördüğüm fena kabustan sonra tekrar uyuyamadım. / Gece gördüğüm kötü kabustan sonra tekrar uyuyamadım.
Sema ve Sercan'ın arası çok fena bozulmuş. / Sema ve Sercan'ın arası çok kötü bozulmuş.