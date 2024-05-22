Fena Eş Anlamlısı Nedir? Fena Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Fena kelimesi genellikle olumsuz çağrışımlar yapar. Negatif bir düşünceyi ifade etmek için bu sözcük kullanılır. Arapçada "yok olma, zail olma, kararma" anlamlarını taşır. Türkçede ise "iyi olmayan, rahatsızlık veren, genel toplum kurallarına aykırı davranan, kötü" gibi anlamlarda kullanılır. Fena eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtı, fena kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı, Türkçe için önemlidir.

Fena Eş Anlamlısı Nedir?

Bazı kelimelerin bir, bazı kelimelerin ise birden fazla eş anlamlı sözcüğü olabilir. Fena kelimesinin tek bir eş anlamlı kelimesi bulunur. Bu sözcük ise aşağıdaki gibidir:

Kötü

Fena Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcüğün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Fena kelimesinin eş anlamı olan sözcüğün cümle içinde kullanım örnekleri aşağıdaki gibidir: