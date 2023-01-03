Fenafillah Nedir? Edebiyatta ve Tasavvufta Fenafillah Mertebesi Ne Demek, Ulaşan Kişiye Ne Denir?

Fenafillah nedir sorusuna ölmeden ölmek ve hiçliğe karışmak şeklinde yorum yapmak mümkün olur. Tefani sırrı olarak da isimlendirilen fenafillah tasavvuf çevrelerinde en çok önem verilen mertebeler arasında yer alır. Bu nedenle de tasavvuf ve edebiyatta yeni olanlar için fenafillah ne demek sorusunun yanıtı oldukça ilgi çeker. Edebiyatta ve tasavvufta fenafillah mertebesi ne demek, ulaşan kişiye ne denir sorularını sizler için yanıtladık.

Fenafillah Nedir?

Tasavvufta önemli birçok kavram vardır. Bunlardan birisi de fena kavramıdır. Fena kavramı tasavvufta yokluk anlamına gelmektedir. Bu mertebeye erişmek isteyen mutasavvıfların ilk olarak tövbe etmeleri ve sonrasında da dünyanın tüm zevklerinden kendilerini arındırmaları gerekir. Sufi ve dervişler için Allah'tan başka bir varlık bulunmaz. Varlıklar da O'nun bir tecellisidir.

Bu bakımdan fenafillah kavramını açıklamak gerekir ise Allah'ın varlığı içerisinde yok olmak şeklinde tanımlanabilir. Ancak bu mertebeye ulaşabilmek için belirli mertebeleri geçmek gerekir. Sıra ile Seyr İllalah, Seyr Fillah mertebesi ve sonrasında Seyr Maallah mertebesi vardır.

Fenafillah mertebesi de bir kul için ulaşılabilecek en yüksek mertebe olarak isimlendirilir. Bu mertebe birçok sufi için ulaşılması en güç mertebelerdendir. Bir Vadet-i Vücud kavramı olarak da tanımlanabilir. Tasavvufta ulaşılması zor bir mertebe olsa da Allah'a kendini adayan insanlar için oldukça önemlidir.

Fenafillah Mertebesine Ulaşan Kişiye Ne Denir?

Fenafillah mertebesi hiçliğe ulaşmak anlamına gelir. Bu mertebeye ulaşmak tasavvufta en zor durumlardan biridir. Kişilerin ölmeden ölmüş gibi olması şeklinde tanımlanan fenafillah mertebesine de ulaşabilen kişiler bulunmaktadır. Bu kişilere veli adı verilir. Aynı zamanda bu kişilere ermiş adı da verilebilir. Tasavvuf alanında bu mertebeye ulaşan kişilere çeşitli isimler verilse de en çok bilinenleri veli ve ermiş isimleridir.