Fenikeliler Kimdir, Hangi Irk ve Nerede Kuruldu? Fenikelilerin Tarihi, Özellikleri Ve Haritası

İlk olarak Yunan tarihçi Heredot tarafından kullanılan Fenike adı, Fenikelilere Yunanlar tarafında verişmiştir. Kendilerini zikrederken Kenaniler lakabını kullanan Fenikeliler, milattan önce 1500-539 yıları arasında varlık göstermiştir. İnsanlık tarihine alfabe buluşuyla damga vuran Fenikeliler, Antik Çağ'da yaşamış bir uygarlıktır.

FENİKELİLER TARİHİ

Fenikeliler hakkında bilgiler tarih kitapları vasıtasıyla edinilmiştir. Fenikeliler, Antik Çağ döneminde yaşayan Akdenizli bir kavimdir. Fenikeliler tarihi, milattan önce 1500 ile milattan önce 539 yılları aralığına dayanmaktadır. Milattan önce 868 yılında Asurların egemenliğine giren Fenikeliler, milattan önce 573 yılında ise Babillerin egemenliğine girmiştir. Sami dillerine mensup Fenikeliler Akdeniz kıyılarında gelişen bir uygarlıktır. Denizcilik faaliyetlerinin ön plana çıktığı bir imparatorluk olan Fenikeliler, talassokrasik yapı çerçevesinde şekillenmiştir. Öncelikli olarak ticaretle uğraşan bu deniz kavmi, cam işleme sanatını geliştirmiştirler. Fenikeliler incir, zeytin, ceviz, badem, kavun, nar, hurma, şarap gibi gıda ürünlerini; demir, bakır, gümüş ve altın gibi madenleri ve pamuk, keten ve ipek gibi kumaşları gittikleri yerlere taşımıştırlar. Fenikeliler cam işleme sanatını geliştirerek Sur, Sayda ve Sarepta şehirlerinde üretim yapmıştırlar.

Fenikelilerin asıl şöhreti ise rengarenk kumaşlar sayesinde edinmiştir. Fenikelilerin uygarlık tarihine katkılarının başında alfabe buluşu gelmektedir. Günümüze kadar uzanan modern alfabenin temelini Fenikeliler atmıştır. Fenikelilerin alfabe buluşu Antik Yunan ve Anadolu uygarlıklarında ve sonrasında Antik Roma ve Kenan bölgelerinde kullanılmaya başlamıştır. Günümüzdeki Fenikeliler haritası; Türkiye, Filistin, Tunus, Fas, İsrail, Ürdün, Lübnan, Suriye, Cezayir, Libya, Kıbrıs Cumhuriyeti, İspanya, Portekiz, Malta, Fransa, Yunanistan ve İtalya ülkelerini kapsamaktadır.

FENİKELİLER HARİTASI

Antik Dünyanın Tüccarları olarak nitelendirilen Fenikeliler geniş bir arazi üzerinde konumlanmıştır. Bugünkü Suriye, Kuzey İsrail, Lübnan topraklarının denize kıyısı olan kısımlarında bulunmaktadır. Günümüzdeki Fenikeliler haritasında; Filistin, İsrail, Ürdün, Lübnan, Suriye, Cezayir, Libya, Kıbrıs Cumhuriyeti, Fransa, Yunanistan, İtalya, Malta, Portekiz, İspanya, Fas, Tunus ve Türkiye ülkeleri yer almaktadır.

FENİKELİLER ÖZELLİKLERİ