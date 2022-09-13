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Giriş Tarihi: 13.9.2022 11:46 Son Güncelleme: 13.9.2022 11:46

Fenikeliler Kimdir, Hangi Irk ve Nerede Kuruldu? Fenikelilerin Tarihi, Özellikleri Ve Haritası

Fenikeliler Kimdir, Hangi Irk ve Nerede Kuruldu? Fenikelilerin Tarihi, Özellikleri Ve Haritası

Milattan önce 13. yüzyılda tarih sahnesine çıkan Fenikeliler, Kenan toprakları olarak adlandırılan; günümüz İsrail, Lübnan, Suriye, Gazze, Ürdün ve Türkiye topraklarının güneyini kapsayan bölgede yaşamıştırlar. Fenikeliler tarihi, milattan önce üç bin yıllarına kadar dayanmaktadır. Fenikelilerin uygarlık tarihine katkılarının başında alfabe buluşu gelmektedir. Fenikeliler tarafından bulunan alfabe günümüzdeki tüm modern alfabelerin temelini oluşturmaktadır. Peki, Antik Dünyanın Tüccarları Fenikeliler nerede kuruldu? Fenikeliler nerede yaşamıştır?

İlk olarak Yunan tarihçi Heredot tarafından kullanılan Fenike adı, Fenikelilere Yunanlar tarafında verişmiştir. Kendilerini zikrederken Kenaniler lakabını kullanan Fenikeliler, milattan önce 1500-539 yıları arasında varlık göstermiştir. İnsanlık tarihine alfabe buluşuyla damga vuran Fenikeliler, Antik Çağ'da yaşamış bir uygarlıktır.

FENİKELİLER TARİHİ

Fenikeliler hakkında bilgiler tarih kitapları vasıtasıyla edinilmiştir. Fenikeliler, Antik Çağ döneminde yaşayan Akdenizli bir kavimdir. Fenikeliler tarihi, milattan önce 1500 ile milattan önce 539 yılları aralığına dayanmaktadır. Milattan önce 868 yılında Asurların egemenliğine giren Fenikeliler, milattan önce 573 yılında ise Babillerin egemenliğine girmiştir. Sami dillerine mensup Fenikeliler Akdeniz kıyılarında gelişen bir uygarlıktır. Denizcilik faaliyetlerinin ön plana çıktığı bir imparatorluk olan Fenikeliler, talassokrasik yapı çerçevesinde şekillenmiştir. Öncelikli olarak ticaretle uğraşan bu deniz kavmi, cam işleme sanatını geliştirmiştirler. Fenikeliler incir, zeytin, ceviz, badem, kavun, nar, hurma, şarap gibi gıda ürünlerini; demir, bakır, gümüş ve altın gibi madenleri ve pamuk, keten ve ipek gibi kumaşları gittikleri yerlere taşımıştırlar. Fenikeliler cam işleme sanatını geliştirerek Sur, Sayda ve Sarepta şehirlerinde üretim yapmıştırlar.

Fenikelilerin asıl şöhreti ise rengarenk kumaşlar sayesinde edinmiştir. Fenikelilerin uygarlık tarihine katkılarının başında alfabe buluşu gelmektedir. Günümüze kadar uzanan modern alfabenin temelini Fenikeliler atmıştır. Fenikelilerin alfabe buluşu Antik Yunan ve Anadolu uygarlıklarında ve sonrasında Antik Roma ve Kenan bölgelerinde kullanılmaya başlamıştır. Günümüzdeki Fenikeliler haritası; Türkiye, Filistin, Tunus, Fas, İsrail, Ürdün, Lübnan, Suriye, Cezayir, Libya, Kıbrıs Cumhuriyeti, İspanya, Portekiz, Malta, Fransa, Yunanistan ve İtalya ülkelerini kapsamaktadır.

FENİKELİLER HARİTASI

Antik Dünyanın Tüccarları olarak nitelendirilen Fenikeliler geniş bir arazi üzerinde konumlanmıştır. Bugünkü Suriye, Kuzey İsrail, Lübnan topraklarının denize kıyısı olan kısımlarında bulunmaktadır. Günümüzdeki Fenikeliler haritasında; Filistin, İsrail, Ürdün, Lübnan, Suriye, Cezayir, Libya, Kıbrıs Cumhuriyeti, Fransa, Yunanistan, İtalya, Malta, Portekiz, İspanya, Fas, Tunus ve Türkiye ülkeleri yer almaktadır.

FENİKELİLER ÖZELLİKLERİ

  • Fenikeliler özelliklerinin başında mucit bir kavim olması gelmektedir.
  • Fenikeliler; Mısır Hiyeroglifleri ve Sümer çivi yazısını temele alarak tarihteki ilk alfabeyi icat etmiştir.
  • Günümüzün Latin alfabesinin temelini oluşturan Fenikeliler alfabesi 22 harften oluşmaktadır.
  • Fenikelilerin icat ettiği alfabe Yunanlar ve İyonlar tarafından kullanılmıştır.
  • Yunanlar ve Romalılar, Fenike alfabesini, Latin alfabesine dönüştürmüştürler.
  • Fenikeliler, Sami kavimlerinden biridir ve Sami dillerini kullanmaktadır.
  • Fildişi işçiliğinde ileri düzeye ilerleyen Fenikeliler cami icat etmiştirler.
  • Şehircilik alanında oldukça gelişen Fenikeliler, kültürlerini Akdeniz ülkelerine tanıtmıştır.
  • Fenikeliler Boya, Camcılık ve Gemicilik alanlarında gelişim göstermiştirler.
  • Fenikeliler, günümüzdeki Lübnan'ın dağlık bölgelerinde yaşamıştırlar.
  • Şehir devletleri kuran Fenikeliler, Suriye kıyılarına kadar yayılmıştır.
  • Hayvancılık ve tarıma uygun olmayan topraklarda yaşayan Fenikeliler denizciliğe yönelmiştir.
  • Ticari alanda gelişim gösteren Fenikeliler; askeri ve siyasi alanda aynı başarıyı gösterememiştirler.
  • Fenikeliler, Doğu Akdeniz kıyıları ve Batı Afrika sahillerinde koloniler kurmuşturlar.
  • Fenikelilerin en önemli kolonisi olarak kabul gören Kartaca, 814 yılında kurulmuştur.
  • Fenikeliler, balıkçılık ve denizcilik alanlarında gelişim göstermiştirler.
  • Fenikeliler, Kereste, boya, cam ürünleri ve zeytinyağı gibi ürünleri Akdeniz bölgelerine satmıştırlar.
  • Cam işçiliğinde uzmanlaşan Fenikeliler, asıl şöhretini renk renk kumaşlarıyla kazanmıştır.
  • Ticaret alanında gelişim gösteren Fenikeliler, Mezopotamya ve Mısır'a birçok ürünle birlikte teknik gelişmeleri de taşımıştırlar.
  • Yunan ve İyon kolonileriyle birlikte, Fenike kolonilerinde gerileme gözlemlenmiştir.

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Fenikeliler Kimdir, Hangi Irk ve Nerede Kuruldu? Fenikelilerin Tarihi, Özellikleri Ve Haritası
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