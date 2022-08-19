Ferfecir Ne Demek? Gözleri Ferfecir (Velfecri) Okumak Anlamı Nedir?

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Ferfecir Ne Demek?

Ferfecir kelimesinin köklerine baktığımızda "fer" ışık anlamına, "fecir" ise doğuş anlamına gelmektedir. Ferfecir de aydınlanma ve güneş doğmadan önceki alacakaranlık, sabah ışığı anlamına gelmektedir. Ancak kullanımı bakımından gözleri fıldır fıldır dönen, şeytani ve kurnaz bakışları olan insanlar için kullandığımız bu deyimin doğrusu "gözleri velfecri okumak"tır. Kökeni Fecr suresinin ilk ayetinden gelir. Velfecri şafağa ant olsun olarak çevrilmektedir.

Gözleri Ferfecir Okumak Ne Demek?

Bu deyim anlam olarak olumlu bir tabir taşımamaktadır. Gözleri ferfecir okumak kelimesi daha çok kişinin gözlerindeki şeytaniliğin ve kurnazlığın belli olduğunu her an ters bir harekette bulunabileceği anlamına gelmektedir. Bu tip bireylerde deyimsel olarak şeytan tüyü olduğu söylenir.