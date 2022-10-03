Ferîdüddin Attâr Kimdir? Ferîdüddin Attâr Eserleri, Hayatı Ve Hikayeleri

Tarihe baktığımız zaman sanata, bilime, edebiyata ve daha birçok ilim alanına çalışmalarıyla katkı sağlamış günümüzde de hala tarih kaynaklarında ismi geçen şahıslar olduğunu görmekteyiz. Bu önemli şahıslardan birisi de Ferîdüddin Attâr'dır. Peki, Ferîdüddin Attâr eserleri nelerdir? Ferîdüddin Attâr hikâyeleri nedir? Sevgili okurlarımız eğer sizde bu soruların yanıtlarını arıyorsanız çok doğru bir yerdesiniz...

Ferîdüddin Attâr Kimdir? Kısaca Hayatı

Esas ismi Muhammed bin İbrâhim el-Attâr en-Nişâbûrî el-Hemedânî olan Ferîdüddin Attâr 1130-1140 yılları arasında İran'ın Nişabur kentinde dünyaya gelmiştir. Babası ilaç ve bitkiler konusunda uzman bir attar olduğu için, kendisi de babasından bu mesleği öğrenmiş attar olmuştur. Çocukluk çağından itibaren hem tıp hem attarlıkla ilgilenen Ferîdüddin, bu çalışanlarının yanı sıra tasavvuf alanında kendini ilerletmiş ve farklı farklı şeyhlere hizmette bulunmuştur. Tasavvuf felsefesi öylesine derindir ki kendisinden Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Şeyh Galip ve bazı mutasavvıflar övgüyle bahsetmiştir. Anne babasıyla ve aile hayatıyla ilgili bilgi içeren pek fazla kaynak yoktur, ancak araştırmalar Ferîdüddin Attâr'ın anne babasını henüz gençken kaybettiğini, ileride de 30'lu yaşlarında bir erkek evladını kaybettiğini söylemektedir.

Ferîdüddin Attâr gençliğinden itibaren tıp, ilaç, bitkilerle yakından ilgilenmiştir attarlık yapmış, bir yandan da tasavvufa yönelmiştir. Edebiyata ve sanata oldukça düşkün olan ve bunun yanı sıra dönemin büyük şairlerinden birisi Ferîdüddin ömrü boyunca tasavvufla ilgili kaynak, şiir ve hikayeler toplamıştır. Kendi yazdığı şiirlerden anlaşıldığını üzere, tasavvufa ilgi duymaya başladığı zamandan itibaren Mekke, Medine, Şam, Irak, Mısır, Hindistan Ve Türkmenistan'a seyahat etmiştir. Seyahatlerinin sonunda memleketi Nişabur'da sakin bir yaşlılık dönemi yaşamayı başlayan Ferîdüddin Attâr Moğollar tarafından şehit edilerek hayatını kaybetmiştir.

Ferîdüddin Attâr Eserleri

Ferîdüddin Attâr hayatı boyunca edindiği bilgi birikimleri sonucunda dünyaya pek çok önemli eser bırakmıştır. Ferîdüddin Attâr'ın yaşadığı dönemle alakalı, tasavvuf felsefesi ve kendi hayatına dair ipuçları bulunan bu eserleri sizler için şöyle sıralayabiliriz;

Musîbetnâme

İlâhînâme

Cevâhirnâme

Şerhu'l-Kalb

Muhtarnâme

Hüsrevnâme

Esrârnâme

Dîvân

Tezkiretü'l-Evliyâ