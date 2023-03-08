Ferik Ne Demek? Ferik Hangi Hayvana Denir, Neyin Yavrusudur?

Ferik ne demek sorusunun cevabını TDk sözlüğünde de bulabilirsiniz. Ferik, halk arasında da kullanılan ve anlamı bilinen bir sözcüktür. Fakat bazı insanların bu kelimenin anlamını bilmediği görülür. Ferik hangi hayvana denir sorusu da bu kapsamda gündeme gelir. Her hayvanın yavrusuna verilen farklı bir isim vardır. Ferik de bunlardan biridir. Ferik neyin yavrusu sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ferik Ne Demek?

Ferik, dilimizde sıklıkla kullanılan ve anlamı bilinen bir kelime değildir. TDK sözlüğünden ve internetteki Türkçe sözlük programlarından istifade ile bu kelimenin anlamını öğrenebilirsiniz. Ferik, Arapçadan dilimize geçmiş olan bir kelimedir. Zaman içerisinde Türkçeye geçmiş olan bu kelime günümüzde çok fazla kullanılmaz. Söz konusu kelimenin birden fazla anlamı vardır. Bu anlamlar bilinerek Türkçe bilgi haznenizi zenginleştirebilirsiniz.

TDK sözlüğünde de ferik kelimesinin anlamına yer verilmiştir. Bahse konu kelimenin TDK kaynaklarında 3 farklı anlamı vardır. Bu kapsamda aşağıdaki anlamları inceleyebilirsiniz.

Kümes hayvanlarının yavrusu

Bir tür elma türü

Tümgeneral

Ferik Hangi Hayvana Denir?

Kümes hayvanlarının yavrusu civciv olarak adlandırılır. Belli bir boya ulaşan civcivler ise ferik olarak isimlendirilir. Ferik, kümes hayvanlarının tamamı için kullanılan bir tanımdır.

Her ne kadar günümüzde kullanılmasa da Osmanlı Devleti'nde kullanılan asker rütbelerinin ilgi çekici isimleri vardır. Bunlardan biri de günümüzde tümgeneral rütbesine denk gelen ferik rütbesidir. Ayrıca Batı Asya'nın bazı bölgelerinde yetiştirilen elma türlerinden biri de ferik ismi ile anılır.