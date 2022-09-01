Fermantasyon Nedir? Fermente Sucuk Ne Demek, Nasıl Yapılır, Sağlıklı Mı?

Fermente ne demek diyorsanız, bazı yiyecekleri korumanın en güvenli yollarından biridir. Fermente nedir diye düşünenler, mayalanma olduğunu bilmelidir. Denemek için fermantasyon nasıl yapılır diye araştırılmalıdır. Fermente sucuk ne demek diye merak edenler için cevap basittir. Bugün yiyeceklerin tadını değiştirmek için kullanılsa da, geçmişte buzdolabının yokluğu yüzünden ortaya çıkmıştır. Sağlıklı mı veya zararlı mı diye şüphe uyandırabilir. İşte fermantasyon nedir ile ilgili merak edilenler…

Fermantasyon Nedir?

Fermantasyon işlemi, çeşitli mikroorganizmalar yardımıyla lezzeti arttırmak, yiyecekleri bozulmaktan korumak, insan sağlığı açısından yararlarını artırmak için yapılır. Yiyecek ve içeceklerde, istenilen sonucu verdiği için metabolik bir süreçtir. Latince "fervere" kelimesinden gelir ve anlamı "kaynatmak"tır. Isı olmadan da fermantasyon yapmak mümkündür. Bazı kimyasal yöntemlere başvurularak gerçekleştirilir.

Fermantasyon, aslında bir mayalanma işlemidir ve ürünün özelliklerine bağlı olarak farklı sonuçlar doğurur. Bir maddeyi, çeşitli bakteriler, mantarlar, ısıtma ve kimyasal süreçlere tabi tutma yoluyla formunda ve tadında değişiklik meydana getirmeyi amaçlar. Yoğurt, peynir gibi süt ve bazı şarküteri ürünlerinde, alkol üretiminde, boza yapımında, hamur mayalanmasında, etil alkol, laktik, asetik ve ürik asit elde etmede fermantasyon işleminden yararlanılır.

Fermente Edilmiş Gıdaların Faydaları Nelerdir?

Besinler, fermantasyon işleminden geçtikten sonra çok daha kolay sindirilebilirler. Fermantasyon, sindirim sisteminin dostudur. Bunun nedeni, laktik asit bakterilerinin fermantasyon sırasında yiyecekleri kolay sindirilebilir hale getirmesidir. Böylece şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemler yok olur.

Fermantasyon, bazı toksik maddeleri nötralize etmeyi sağlar. Yiyeceklerin besin değerlerini yükseltir. Fermantasyon sırasında yararlı mikroorganizmalar, C vitamini, bazı B vitaminlerini ( B12) ve K vitamini gibi besin değerlerini meydana getirir.

Yiyeceklerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlar. Fermantasyonda oluşan bakteriler, diğer mikroorganizmalardan korunmak için laktik asit üretirler. Bu, istenmeyen mikroorganizmaların oluşumuna engel olur ve insan sağlığını büyük ölçüde korur.

Fermantasyonu Kim Keşfetti?

Ünlü Fransız Kimyager ve Mikrobiyolog Louis Pasteur, pastörizasyon ve fermantasyon üzerine yaptığı araştırmalarla ünlüdür. Çalışmaları, fermantasyon ve mikrop teorisine de ışık tutmuştur. 1870 yılında meydana gelen Prusya ve Fransa savaşının mağlubu olan Fransa, bunun üzerine Almanya'yı farklı alanlarda geride bırakmayı istemiştir. Dünyanın en ünlü alkollü içeceklerinden biri olan bira ile ünlü Almanya'ya rakip olmak için çalışmıştır. Pasteur, biraların uzun süre dayanması için fermantasyon işlemini geliştirmiştir. Biranın kontrollü bir ortamda üretilmesini, fermantasyon sırasında hava ile temasını mümkün olduğunca sınırlandırmayı, içeceği stabilize etmek ve fermantasyonun devam etmesini önlemek için şişede pastörize edilmesini sağlamıştır.

Fermente Sucuk Nedir ve Nasıl Yapılır?

Temelde, ısıl işlem görmüş sucuk ile aynıdır. Fakat, ikisinin bekleme süreleri arasında bazı farklılıklar bulunur. Yararlı bakterilerin oluşması sayesinde, sucuğun pH seviyesi düşer. Bu, sindirimi kolaylaştırır ve bağırsaklar için faydalı olmasını sağlar. Bağışıklık sistemininin güçlenmesine katkıda bulunur. Bundan dolayı, zararlı değil faydalıdır. Fermente sucuğun yapımı ise basittir. Gerçek hayvan bağırsaklarına doldurulan kıyma, hiçbir müdahaleye maruz kalmadan beklemeye bırakılır. Bu süre zarfında, içinde oluşmaya başlayan yararlı bakteriler fermantasyonu gerçekleştirmiş olur. Isıl işlem görmüş sucuklarda bekleme süresini en aza indirmek için ısı uygulanır. Araştırmalara göre, fermente ve ısıl işlem görmüş sucuklar arasında hiçbir bakımdan fark yoktur.