Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Festina Lente Ne Demek? Festina Lente Kimin Sözü, Hikayesi Ne?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 14:02 Son Güncelleme: 30.11.2023 14:02

Festina Lente Ne Demek? Festina Lente Kimin Sözü, Hikayesi Ne?

Festina lente sözünün Grekçe olduğu ve bu özdeyişin ortaya çıktığı dönemde mottoya dönüştüğü bilinir. Yunan edebiyatına ait olan pek çok eserde yer almasıyla da dikkat çeken festina lente özdeyişi zamanında Roma imparatorları tarafından kullanılmıştır. Dolayısıyla festina lente ne demek, kimin sözü ve hikayesi ne gibi sorular bu özdeyişin anlamından yola çıkılarak detaylı bir şekilde yanıtlanmalıdır.

Festina Lente Ne Demek? Festina Lente Kimin Sözü, Hikayesi Ne?

Grekçe kökenli bir özdeyiş ve oksimoron terim olduğu bilinen festina lente sözü pek çok kişi tarafından ilgi çekici bulunur. Çünkü bu özdeyişin Türkçe çevirisi incelendiği zaman festina lente sözünün ironi üzerinden oluşturulduğu görülür. Bu özdeyişin zamanında motto olarak kullanıldığı göz önünde bulundurulduğu zaman festina lente ne demek, kimin sözü ve hikayesi ne gibi soruların yanıtlanması önem kazanır.

Festina Lente Ne Demek?

Grekçe kökenli olduğu bilinen festina lente sözünün bir özdeyiş olarak ele alındığı görülür. Buna ek olarak ilgili özdeyişin oksimoron olarak da nitelendirildiği söylenebilir. Festina lente sözü zamanında bir motto olarak kullanılmıştır. Bu sözün Türkçe çevirisi ise "Yavaşça acele et." şeklindedir. Dolayısıyla incelenen bu özdeyişin ironi üzerinden oluşturulduğu belirtilmelidir. Felsefeden sanata, bilimden sosyolojiye kadar pek çok alanda kullanıldığı bilinen festina lente sözü temelde aşamalı bir şekilde hedefe ulaşmayı temsil eder. Dolayısıyla bu özdeyişin kendinden emin bir şekilde ve prensipli olarak amaçları gerçekleştirmeyi ifade ettiği de söylenebilir.

Festina Lente Kimin Sözü, Hikayesi Ne?

Türkçeye "Yavaşça acele et." şeklinde çevrildiği görülen festina lente sözü ilk olarak ortaya çıktığı zamanda bir mottoya dönüşmüştür. Bu sözün bir amaca ulaşırken tembellik etmemeyi ama aynı zamanda dikkatli olmayı temsil ettiği görülür. Dolayısıyla karşıt anlamlar kullanılarak oluşturulan bu özdeyiş pek çok alanda yer bulur. Festina lente sözünün geçmişini araştıran kişilere sunulması gereken bilgiler ise aşağıdaki gibidir:

  1. Yapılan araştırmalara göre Grekçe kökenli festina lente sözünün Roma'nın ilk imparatoru olan Augustus tarafından kullanıldığı söylenebilir.
  2. Bu sözü kullandığı bilinen bir diğer Roma imparatoru ise Titus olarak belirtilebilir.
  3. İlgili sözün Yunan edebiyatına ait olan Life of Augustus, Noctes Atticae ve Macrobius, Saturnalia gibi eserlerde de yer bulduğu görülür.

ARKADAŞINA GÖNDER
Festina Lente Ne Demek? Festina Lente Kimin Sözü, Hikayesi Ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA