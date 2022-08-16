Fethiye Antalya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Fethiye Antalya Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Mesafe Var?

Muğla'nın ilçelerinden birisi olan Fethiye'den Akdeniz Bölgesi'nin cenneti olan Antalya'ya birçok şekilde yolculuk yapılabilir. Özel aracı olmayanlar, Fethiye- Antalya arası yolculuğunu otobüs ve uçaktan yana kullanır. Fethiye ile Antalya arası mesafe ise, karayolu ve havayolunu tercih edeceklere göre değişiklik gösterir. Özel araç ve otobüs yolculuğunda iki bölge arası mesafe birbirine yakın olacaktır. Uçak yolculuğunu tercih edecekler için ise bu mesafe daha kısadır. Fethiye Antalya arası yolculukta bir diğer önemli konu yolculuk boyunca geçen süredir. Havayolunu tercih edecekler, karayolu ulaşımı tercih edeceklere göre çok daha kısa sürede hedef noktaya varacaktır.

Fethiye Antalya Arası Kaç Kilometre?

Fethiye'den Antalya'ya yolculuk, özel araçla D330 ve Antalya Denizli Yolu/D330/E87 üzerinden yapıldığında toplam mesafe 194,6 kilometre olacaktır. Fethiye Antalya arası otobüs yolculuğunda ortalama mesafe 313 kilometredir. Uçak yolculuğunda ise bu mesafe yaklaşık 145 kilometredir.

Fethiye Antalya Arası Mesafe Kaç Km?

Fethiye ile Antalya arası mesafe sıklıkla merak edilip, araştırılır. Muğla'nın Fethiye ilçesinden Antalya'ya gelenler için ortalama mesafe karayolu üzerinden 194 kilometredir. Uçak yolculuğunu tercih edecekler için bu mesafe daha kısadır. Fethiye Antalya arası kuş uçuşu mesafesi 144 kilometredir.

Fethiye Antalya Arası Kaç Saat?

Fethiye ile Antalya arası yolculukta geçen süre de merak edilmiştir. Fethiye'den Antalya'ya özel araçla D330 ve Antalya Denizli Yolu/D330/E87 üzerinden gidildiğinde, ortalama süre 2 saat 42 dakika olacaktır.

Bir diğer alternatif olan otobüs yolculuğunda ise bu süre 3 saat 33 dakikadır. Otobüs yolculuğunda bu süre farklı seferlere göre değişiklik gösterir. Fethiye Antalya arası uçak yolculuğunda geçen süre ise ortalama 40 dakikadır.