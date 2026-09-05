FETÖ’nün eğitim vesayeti bitti, Türkiye PISA’da uçtu

Türkiye ilk kez 2003'te katıldığı PISA'da matematikte 423, fende 434, okumada 441 puan aldı. Puanlar OECD ortalamalarının oldukça altındaydı. Bu tarihten sonra yükseliş eğilimine geçildi. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminden 1 yıl önce gerçekleştirilen PISA 2015'te 3 alanda da ciddi bir gerileme oldu. Matematik puanı 448'den 420'ye, fen puanı 463'ten 425'e, okuma puanı ise 475'ten 428'e düştü. 72 ülke arasında Türkiye fende 54, matematikte ve okuma becerilerinde 50'nci oldu.

FETÖ'nün eğitim sistemi üzerindeki etkisinin tasfiye edilmesi ve okul merkezli modelin güçlendirilmesinin ardından Türkiye, 2018'den itibaren yeniden yükselişe geçti. FETÖ'nün insan kaynağı ve finans alanlarından biri olarak kullandığı dershanelerin dönüştürülmesi sonrası ücretsiz kurs ve kaynakların yaygınlaştırılması, öğretmen ve derslik yatırımları PISA'da adeta Türkiye sonuçlarını uçurdu. PISA 2022'de fen bilimlerinde 476 puanla 2003'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. Türkiye, 81 ülkenin katıldığı 2022 yılında matematikte 39'uncu, fende 34'üncü, okumada 36'ncı ve genel sıralamada 36'ncı oldu. 2022'de matematikte 453, fende 476, okumada ise 456 puana ulaştı. Türkiye bu 3 alanın tamamında performansını yükselten tek ülke oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 8 Eylül'de açıklanacak yeni sonuçlarda Türkiye'nin çok iyi bir derece elde etmesini beklediklerini söyledi.

DERSHANE DÜZENİ BİTTİ YÜKSELİŞ BAŞLADI

Eğitimdeki dönüşümün en kritik aşamalarından birini, FETÖ'nün yıllarca öğrenci devşirme, kadrolaşma ve finans alanı olarak kullandığı dershane sisteminin sona erdirilmesi oluşturdu. Dershanelerin dönüştürülmesini öngören düzenlemenin 2014'te yürürlüğe girmesinin ardından, 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren okullarda Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açıldı.

Böylece öğrencinin sınava hazırlık sürecinde okul dışındaki yapılara bağımlılığı azaltılırken, destek eğitimleri doğrudan okulların bünyesine taşındı. Ücretsiz DYK'larla birlikte LGS ve YKS'ye yönelik yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz ulaştırıldı. Maddi imkânları sınırlı çocukların nitelikli eğitim desteğine erişmesi sağlanarak, okulun eğitim sistemindeki merkezi rolü güçlendirildi.

OECD ÜLKELERİ DÜŞERKEN TÜRKİYE YÜKSELDİ

Türkiye'nin yükselişi, birçok gelişmiş ülkenin PISA puanlarında gerileme yaşadığı bir dönemde gerçekleşti. "Eğitimde Fin mucizesi" olarak gösterilen Finlandiya, 2003'te genel sıralamanın zirvesindeyken 2022'de okuma alanında tüm ülkeler arasında 14'üncü, matematikte 20'nci, fende ise 9'uncu sıraya geriledi. PISA 2003'te genel sıralamada 10'uncu olan Hollanda, 2022'de 25'inci oldu. Avustralya'da ise ilk PISA dönemlerine göre okuma becerilerinde 30, matematikte 37, fende 20 puanlık kayıp yaşandı.

BAKAN TEKİN: ÇOK İYİ BİR DERECE BEKLİYORUZ

OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleicher de Türkiye'nin başarısına dikkati çekerek, Avrupa Bölgesi'nde hem eğitime erişimi hem de öğrenme çıktılarının kalitesini bu ölçüde artıran başka bir ülke bulunmadığını ifade etmişti. Schleicher, Türkiye'yi eğitim çıktılarının makul bir süre içerisinde önemli ölçüde değiştirilebileceğini gösteren "harika bir örnek" olarak nitelendirmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 8 Eylül'de açıklanacak PISA sonuçlarına ilişkin, "OECD Genel Sekreteri'nin açıklaması doğrultusunda söylüyoruz ki çok iyi bir derece bekliyoruz" dedi. PISA 2025'e 91 ülkenin katılması beklenirken, Türkiye'nin eğitimde erişimle birlikte kaliteyi artırmaya yönelik adımlarının yeni sonuçlara da yansıması öngörülüyor.

EĞİTİMDE 23 YILIN YATIRIM TABLOSU

* OKUL SAYISI: 43 bin 696'dan 74 bin 759'a yükseldi.

* DERSLİK SAYISI: 367 bin 145'ten 765 bin 543'e çıktı.

* DERSLİK BAŞINA ÖĞRENCİ: İlköğretimde 36'dan 23'e, ortaöğretimde 30'dan 20'ye düştü.

* ÖĞRETMEN SAYISI: 540 bin 433'ten 1 milyon 216 bin 379'a ulaştı.

* ÖĞRETMEN BAŞINA ÖĞRENCİ: İlkokulda 17'ye, ortaokulda 14'e, ortaöğretimde 11'e geriledi.

* ÜCRETSİZ DERS KİTABI: 2003-2025 döneminde 4 milyar 306 milyon 67 bin 415 kitap dağıtıldı.

* OKUL ÖNCESİ OKULLAŞMA: Yüzde 11,7'den yüzde 82,53'e yükseldi.

* ORTAÖĞRETİMDE OKULLAŞMA: Yüzde 50,57'den yüzde 82,85'e çıktı.

* OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİ SAYISI: 320 binden 1 milyon 750 bine ulaştı.

* BURS DESTEĞİ: Burs alan öğrenci sayısı 94 bin 753'ten 344 bin 770'e yükseldi.

* TAŞIMALI EĞİTİM: İlköğretimde 564 bin 651, ortaöğretimde 281 bin 517 öğrencinin okuluna ulaşması sağlandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör