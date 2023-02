Fever Ne Demek? İngilizce High Fever Kelimesinin Türkçe Karşılığı ve Anlamı Nedir?

Fever kelimesi, İngilizcede hem tek başına hem de "high fever", "have a fever" gibi kalıplarla kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkar. Bu kelime ile İngilizce kitaplarda, filmlerde ve dizilerde sık bir şekilde karşılaşılır. Çünkü günlük hayatta sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Karşılaşıldığı zaman ise "Fever, high fever, have a fever ne demek?" "Fever kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?" gibi sorular ortaya çıkar. İşte detaylar…

Fever Ne Demek?

Fever kelimesinin sıkça kullanım anlamı "ateş" şeklindedir. Şu anlamları da mevcuttur: "yangın,sıcaklık, humma, hararet, telaş, vücut sıcaklığı, heyecan, sinirlenme, ateşlenme." Cümle içerisinde fever kelimesinin kullanımı: "A fever, it left untreated, can be very dangerous." anlamı da şu şekildedir: "Ateş, tedavi edilmezse çok tehlikeli olabilir."