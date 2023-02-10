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Giriş Tarihi: 10.2.2023 10:17 Son Güncelleme: 10.2.2023 10:17

Fever Ne Demek? İngilizce High Fever Kelimesinin Türkçe Karşılığı ve Anlamı Nedir?

Fever ne demek sorusu, İngilizce olan bu kelimeyi duyan ve anlamını merak eden kişilerin yanıtını internet ya da İngilizce - Türkçe sözlüklerde aradığı bir sorudur. İngilizce öğrenen pek çok kişinin hem tek kelime olarak hem de bazı kelime öbekleri ile birlikte kullanıldığını gördüğü ‘fever’ kelimesi hakkında “İngilizce high fever kelimesinin Türkçe karşılığı ve anlamı nedir?” sorularının yanıtlarını bu yazımızda sizler için derledik.

Fever Ne Demek? İngilizce High Fever Kelimesinin Türkçe Karşılığı ve Anlamı Nedir?

Fever kelimesi, İngilizcede hem tek başına hem de "high fever", "have a fever" gibi kalıplarla kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkar. Bu kelime ile İngilizce kitaplarda, filmlerde ve dizilerde sık bir şekilde karşılaşılır. Çünkü günlük hayatta sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Karşılaşıldığı zaman ise "Fever, high fever, have a fever ne demek?" "Fever kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?" gibi sorular ortaya çıkar. İşte detaylar…

Fever Ne Demek?

Fever kelimesinin sıkça kullanım anlamı "ateş" şeklindedir. Şu anlamları da mevcuttur: "yangın,sıcaklık, humma, hararet, telaş, vücut sıcaklığı, heyecan, sinirlenme, ateşlenme." Cümle içerisinde fever kelimesinin kullanımı: "A fever, it left untreated, can be very dangerous." anlamı da şu şekildedir: "Ateş, tedavi edilmezse çok tehlikeli olabilir."

  • High fever: Bu kelime öbeğinin anlamı "yüksek ateş" şeklindedir. Tıbbi bir terim olarak kullanılır.

  • Have a fever: Bu kelime öbeğinin anlamı "ateşi olmak" şeklindedir. Tıbbi olarak ateşi çıkan kişiler için kullanılır.

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Fever Ne Demek? İngilizce High Fever Kelimesinin Türkçe Karşılığı ve Anlamı Nedir?
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