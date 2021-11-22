Farklı dillerden pek çok kelime tarihten bu yana Türkçeye dahil olmuştur. Bu kelimelerin kökeni, anlamı ve eş anlamlısı ise kişiler tarafından merak edilir. Anlamı merak edilen kelimelerden biri de fezadır. Boşluk ve uzay anlamına gelen Feza kelimesi hakkında merak edilenler ise yazımızda. İşte, Feza eş anlamlısı nedir? Feza kelimesinin eş anlamlısı sorularının cevapları.

Feza kelimesinin anlamı

Feza kelimesinin etimolojisi Türkçe değildir. Bu kelime dilimize Farsçadan geçmiştir. Farsça kökeni olan bu kelime Türk Dil Kurumu'na göre boşluk ve uzay olarak tanımlanır. Feza kelimesi günlük hayat içerisinde çok sık kullanılan bir kelime değildir. Bu kelime yerine eş anlamlıları da tercih edilebilir. Feza kelimesi aynı zamanda gök anlamına da gelmektedir.

Feza kelimesinin eş anlamlısı

Etimolojisi Farsça olan Feza kelimesinin üç farklı eş anlamlı kelimesi bulunur. Bu kelimeler feza kelimesi yerine rahatlıkla kullanılabilir. Feza kelimesi yerine kullanılabilecek anlamdaş kelimeler gök, uzay ve boşluktur. Bu kelimelerin yazılışları birbirinden tamamen farklıdır. Ancak cümle içerisinde kullanıldığında feza ile aynı anlamı ifade eder. Bu yüzden de kişiler kendilerini daha iyi ifade etmek ve kelime dağarcıklarını zenginleştirmek için feza yerine eş anlamlı kelimeleri tercih eder.

Feza kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Gözleri kadar yorgundu ki gözleri fezaya takılıp kalmıştı.

Fezaya çıkan ilk insandan bu yana çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyordu.

Şehir ışıklarından dolayı fezada tek bir yıldız gözükmüyordu.

Feza kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Boşluk ve uzay anlamına gelen feza kelimesinin eş anlamlıları gök, uzak ve boşluktur. Farsça kökenli olarak feza kelimesinin eş anlamlıları ile aşağıdaki gibi cümle kurulabilir: