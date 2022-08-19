Fi Emanillah Ne Demek? Arapçada Fi Emanillah Ne Anlama Gelir, Türkçe Anlamı Nedir, Ne Cevap Verilir?

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Fi Emanillah Ne Demek?

Fi emenillah kelimesinin kökeni Arapça olup Türkçe karşılığı "seni Allah'a emanet ediyorum" anlamına gelmektedir. Kişiler bu cümleyi sevdiklerine, yakınlarına, dostlarına, annesine, babasına ve değer verdiği her insana karşı kullanabilmektedir.

Fi Emanillah Anlamı Nedir?

Arapça olan fi emanillah kelimesinin anlamı Allah'a emanet ediyorum söz öbeğiyle eşdeğer anlama sahiptir. Kişiler değer verdiği insanlara bu söz öbeğini kullanabilmektedir. Fi emanillah diyen bir kişinin karşısındaki de yine aynı söz kalıbını kullanarak karşılık verir.