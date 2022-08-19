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Giriş Tarihi: 19.8.2022 14:30 Son Güncelleme: 19.8.2022 14:33

Fi Emanillah Ne Demek? Arapçada Fi Emanillah Ne Anlama Gelir, Türkçe Anlamı Nedir, Ne Cevap Verilir?

Fi Emanillah Ne Demek? Arapçada Fi Emanillah Ne Anlama Gelir, Türkçe Anlamı Nedir, Ne Cevap Verilir?

Günlük hayatımızda genel konuşma için de bile birçok Arapça kökenli kelimeler kullanılmaktadır. Fi emanillah ne demek sorusu da bu sebepten sorulmakta. Fi emanillah sözcüğü ve anlamı internet kullanıcıları tarafından araştırılmakta olan sözcüklerden biridir. Bunun için TDK ya da diğer güvenilir sözlükler ya da internet üzerinden araştırmalarla doğru bilgiye ulaşmak daha kolay olmaktadır. Peki fi emanillah ne demek? Arapçada fi emanillah ne anlama gelir, Türkçe anlamı nedir, ne cevap verilir? İşte detaylar…

Teknolojinin gelişmesi ile artık bilgilere ulaşım daha basit bir hal almış durumda. Kolayca merak ettiğimiz bir bilgiye birkaç tık ötede ulaşabilmekteyiz. Ancak bir yandan da bilgi kirliliği de çok fazla olmaktadır. Bu yüzden araştırılan konunun tamamen doğru şekilde bulunmuş olmasına dikkat edilmelidir. Yazımızda bizler de araştırılan yabancı kökenli kelimelerde biri olan fi emanillah hakkında; fi emanillah ne demek, Arapçada fi emanillah ne anlama gelir, Türkçe anlamı nedir, ne cevap verilir gibi başlıklar üzerinden sizleri bilgilendirmeyi amaçladık.

Fi Emanillah Ne Demek?

Fi emenillah kelimesinin kökeni Arapça olup Türkçe karşılığı "seni Allah'a emanet ediyorum" anlamına gelmektedir. Kişiler bu cümleyi sevdiklerine, yakınlarına, dostlarına, annesine, babasına ve değer verdiği her insana karşı kullanabilmektedir.

Fi Emanillah Anlamı Nedir?

Arapça olan fi emanillah kelimesinin anlamı Allah'a emanet ediyorum söz öbeğiyle eşdeğer anlama sahiptir. Kişiler değer verdiği insanlara bu söz öbeğini kullanabilmektedir. Fi emanillah diyen bir kişinin karşısındaki de yine aynı söz kalıbını kullanarak karşılık verir.

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Fi Emanillah Ne Demek? Arapçada Fi Emanillah Ne Anlama Gelir, Türkçe Anlamı Nedir, Ne Cevap Verilir?
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