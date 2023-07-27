Fibula Kemiği Neresi? Fibula Kemiği Nerede Yer Alır ve Ne İşe Yarar?

Fibula kemiği neresi konusu, iskelet sistemi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için önemli bir konudur. İnsan vücudunun daha rahat hareket etmesini sağlayan yapılar kemik olarak bilinmektedir. Fibula kemiği de bacakların rahat hareket etmesini sağlayan bir kemik çeşididir. Bu bağlamda Fibula kemiği nerede yer alır ve ne işe yarar gibi sorulara yanıt aranmaktadır.

Fibula Kemiği Neresi?

İnsan vücudunda hayati önem taşıyan organlarla birlikte hareket etmemize olanak tanıyan pek çok kemik türü bulunur. Fibula kemiği bir diğer adıyla baldır kemiği de bu kemiklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kemik insan vücudunun bacak kısmında yer almaktadır. Bacak bölgesinde farklı özelliklere sahip iki kemik çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan biri kaval kemiği olarak tanımlanırken diğeri ise Fibula yani baldır kemiği olarak tabir edilmektedir. Bacağın dış kısmında yer alan bu kemik, hem bacakları hem de ayak bileklerini destekleyen bir özelliğe sahiptir. Bu kemiğin yapısı diğer kemiklere nazaran daha ince bir yapıdadır. İnce bir yapıya sahip olduğu için en ufak bir çarpma da hasar görme ya da kırılma riski bulunmaktadır.

Fibula Kemiği Nerede ve Ne İşe Yarar?

Bacak kısmında yer alan Fibula kemiği de vücudun kolay bir biçimde hareket etmesinde önemli bir rol oynar. Baldır kemiği olarak da isimlendirilen bu kemiğin en temel işlevi ise vücuda binen yükü taşımasıdır. Bu kemikte bazı sebeplerden ötürünü birtakım hasarlar veya deformasyonlar meydana gelebilmektedir. İnsan vücudunun tüm yükü bu bölümde olduğu için baskı da daha fazla olmaktadır. Bu baskı, Fibula kemiğinde bazı sorunların ortaya çıkmasına ve bu sorunlar neticesinde ciddi ağrılara neden olabilmektedir. Bu tür ağrılara maruz kalan kişiler için Fibula kemiği ağrısı nasıl geçer sorusu önem kazanmaktadır. Bu ağrılara neden olan kaynağın bulunması son derece önemlidir. Yüksek bir yerden düşme, atlama, burkulma gibi durumlarda bu bölgede ağrı çok fazla hissedilebilir. Zamanında müdahale edilmediğinde ağrılar daha da artabilir. Bu yüzden geçmeyen ağrılarda uzman bir hekime danışılması önerilir.