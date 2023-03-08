Fibula Nedir? Fibula Hangi Uygarlığa Aittir, Ne Amaçla Kullanılır?

Fibula nedir? konusu özellikle eskiçağ uygarlıklarının kültür tarihine göz atıldığında mutlaka araştırmacıların karşısına çıkmaktadır. Fibula ne amaçla kullanılır? Sorusuna yanıt verirken aslında insanın kültür tarihi hakkında önemli bir soru da yanıtlanmış oluyor. Peki fibula hangi uygarlığa aittir? Fibula hakkında detaylı ve akıcı bir dille verdiğimiz bilgiler arasında fibulayı kim icat etti? Sorusunun yanıtı da bulunmaktadır.

Fibula Nedir?

Eskiçağ uygarlıkları hakkında bilgi sahibi olmayı hemen her insan istemektedir. İnsanoğlu kendi geçmişine bu kadar merak dolu olan tek varlıktır. "Nereden geldik, her şey nasıl bugünkü haline geldi?" gibi sorular insanın aklının ermeye başladığı anlardan itibaren kendi kendine sormaya başladığı sorular arasındadır. Bu nedenle hem kendi toplumumuzda hem de diğer toplumlarda geçmişe dair duyulan merakı gözlemlemek mümkündür.

Fibula eski çağ uygarlıklarının kullanmakta olduğu bir toka ya da kopça olarak araştırmacıların karşısına çıkmaktadır. Bugünkü toka ya da kopçalardan farklı olarak biraz daha sivri bir iğneye sahip olan fibulalar hem aksesuar amaçlı takılır hem de bir ihtiyacı karşılamaya hizmet ederlerdi. Fibula bugün hem Türkiye'de hem de dünyada yapılan arkeolojik kazılarda en fazla elde edilen eserlerden bir tanesidir ve bu da fibulanın eskiçağ yaşamında insanların hayatında ne denli büyük yer ettiğinin kanıtı niteliktedir.

Eskiçağ yaşamında bu kadar yer eden bir takı ve aracın bugün hiç bilinmemesi elbette imkansızdır. Gidilen hemen her arkeoloji müzesinde, o salonları gezerken pek çok fibulaya rastlamak mümkündür. Fibula sadece bir araç değildi, çünkü fibulalar üzerine çeşitli medeniyetler kendilerinden bazı izler taşıyan sanat izleri de bırakmışlardır ve bu da özellikle arkeolog ve tarihçilerin geçmişi anlamasına çok büyük oranda hizmet etmektedir.

Fibula Hangi Uygarlık İcat Etti?

Fibulalar aslında yabancı bir uygarlığın ürünü değildir. Bugün Eskişehir, Bilecik, Konya ve Ankara gibi kentlerin bulunduğu mevkilerde milattan önceki yıllarda Frigler yaşamaktaydı ve bu bölge de adını bu devletten almaktaydı. Fibula yapılan kazılarda en fazla Frigya adı verilen bu bölgede ortaya çıkar. Dolayısıyla arkeolojik verilerin ışığında Fibulayı ilk kullanan ve keşfeden uygarlık Frigyalılar ya da Friglerdir denebilir.

Fibula Kemiği Nerede?

Fibula bahsedildiği gibi Friglerin icat etmiş olduğu bir toka ya da kopçaya verilen isimdir. Fakat tıp dünyasında da fibula kelimesinin bir karşılığı vardır. Fibula aynı zamanda insanın bir kemiğinin de ismidir. İnsan vücudunda kaval kemiğine yakın bir noktada bulunan ve Türkçede baldır kemiği olarak adlandırılan kemik tıp dünyasında fibula kemiği olarak bilinir.