Fiil Eş Anlamlısı Nedir? Fiil Kelimesinin Eş Anlamlısı

Fiil kelimesinin eş anlamlısı olarak Türkçede çok fazla sayıda kelimenin bulunduğunu rahatça söyleyebiliriz. Bu kelimeler aynı anlama geldiği için birbiri yerine kullanılabilir. Birbiri yerine kullanılan kelimelere Türkçede eş anlamlı kelimeler ya da anlamdaş kelimeler denmektedir.

FİİL KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkçe Dil Bilgisi derslerinde karşımıza çıkan ve hayatımızın içerisinde yer alan kelimelerden biri kuşkusuz fiildir. Fiil, varlıkların yaptığı işi, hareketi, oluşu çeşitli ekler alarak şahıs ve zamana bağlı olarak anlatan kelimedir. Fiil kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:

İş, davranış

Olumsuz ya da olumlu olarak çekimli durumda olan kelime, eylem

FİİLİN EŞ ANLAMLISI

Türkçemizde birçok kelimenin eş anlamı olan karşılığı bulunmaktadır. Bununla birlikte fiil kelimesinin de eş anlamı olan kelimeleri bulunmaktadır. Üstelik bunun bir adet değil birden çok olduğunu da belirtmek gerekir. Böylece bu kelimeler fiil kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler oldukları için birbirleri yerine kullanılabilmektedir.

Davranış

Eylem

Hareket

İş

Sizin de gördüğünüz gibi bu şekilde fiil kelimesinin yerine eş anlamlısı olarak yukarıdaki kelimelerin kullanılmasında hiç bir sakınca yoktur. Resmi belgelerde, kağıtlarda sık sık kullanılan bir kelimedir.

FİİL KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Fiil kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılabilecek sekiz adet anlamdaş kelime bulunmaktadır. Bu 8 adet kelimeyi birbiri yerine kullanabilirsiniz.