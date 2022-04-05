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Giriş Tarihi: 5.4.2022 14:13 Son Güncelleme: 5.4.2022 14:13

Fiili Sünnet Nedir, Dinde Ne Anlama Gelir? Fiili Sünnet Örnekleri Ve Anlamı

Fiili Sünnet Nedir, Dinde Ne Anlama Gelir? Fiili Sünnet Örnekleri Ve Anlamı

Fiili sünnet, Kuran-ı Kerim’de emir olarak bulunan farzlardan ayrı olarak Hz. Muhammed (SAV)’in yaptığı davranışlar ve onlardan öğrenilen İslam dini hakkındaki konulardır. Bu sünnetler kendi içerisinde farklı şekilde ayrıma tabi tutulmaktadır. Bunlardan birisi de Fiili sünnettir. Fiili sünnet nedir, dinde ne anlama gelir sorusu da bu bakımdan önemlidir.

Peygamber Efendimiz tarafından söylenen her söz ve yapılan her davranış sünnet olarak isimlendirilir. Ancak bu sünnetler Peygamberimiz tarafından söylenen ya da direkt olarak ondan görülen sünnet olarak farklı ayrımlara tabidir. Fiili sünnet örnekleri ve anlamı konusunda sizler için araştırmalar derledik.

Fiili Sünnet Nedir?

Fiili sünnet, Hz. Peygamberin (SAV) davranışlarını ve fiili olarak gerçekleştirilen uygulamalarını belirten sünnettir. Üç ana esas olarak bilinen sünnetlerden birisidir de denilebilir. Hz. Muhammed (SAV)'in sahabesine örnek teşkil eden davranışları olarak da tanımlanabilir.

Fiili Sünnet Ne Demek?

Fiilli sünnet, Hz. Peygamber (SAV) tarafından bizzat yapılarak gerçekleştirilen sünnettir. Kuran-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz güzel ahlak konusunu tamamlamak adına gönderilmiştir. Bu nedenle de her davranışında mana ve güzellik vardır. Yaptığı davranışlar ve sözler de bu bakımdan sünnet olarak algılanmıştır.

Fiili Sünnet Örnekleri

Fiili sünnette birçok örnek verilebilir. Örneğin Peygamber Efendimiz ayakkabılarını giymeden önce mutlaka tersine çevirirdi. Çünkü yaşanılan yerde akreplerin ayakkabı içerisine girme durumu varmış. Buradan çıkarılan sonuç ise insanların her koşulda dikkat etmesi ve can güvenliğini sağlaması gerekliliğidir.

Yemekten her zaman aç kalkardı. Çünkü Peygamber Efendimize göre kulun nefsini terbiye etmesi son derece önemliydi. Dünya nimetlerine sırt çevirmek gerektiğini bu şekilde anlatmıştır.

Fiili Sünnet Örnekleri ve Anlamı

Fiili sünnet Peygamber Efendimizin davranışları olarak tanımlanabilir. Son derece önemli anlamları bulunan fiili sünnet kişilere birçok konuda yol göstermektedir.

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Fiili Sünnet Nedir, Dinde Ne Anlama Gelir? Fiili Sünnet Örnekleri Ve Anlamı
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