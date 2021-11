Fiilimsi ekleri ve örnekleri - Fiilimsi ekleri tablosu

Fiilimsi, yani diğer ismiyle eylemsi, Türkçe'de fiilere farklı yapım eki getirerek oluşturduğumuz kelime yapılarına denmektedir. Fiilimsiler Türkçe'yi öğrenmek ve bilmek için oldukça önemlidir. Özünde fiil kökenli sözcükler olan fiilimsiler her ne olursa olsun fiil özelliklerini tam anlamıyla karşılayamamaktadır. Fiilimsiler, anlam olarak fiiller ile aynı iken kip olarak tamamen farklılardır.

Fiilimsi Ekleri



Fiilimsiler, yapı olarak üç ayrı parçaya ayrılmaktadırlar. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

İsim fiil

Sıfat fiil

Zarf fiil

Bunlardan her biri kendine özgü fiilimsi ekler almaktadırlar. Fiilimsi ekleri tablosu şu şekildedir:

İsim Fiil Ekleri: -ma,-mak, ış

Sıfat Fiil Ekleri: -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, - miş

Zarf Fiil Ekleri: -ken, -alı, -madan, -ince, -ip, -arak, -dıkça, -e…. -e, r….- maz, -casına, -meksizin- dığında



Fiilimsi Örnekleri



Fiilimsi örneklerini yukarıda belirtilen türlere ayırarak yazmak en sağlıklısı olacaktır.



1. İsim Fiil Ekleri:

Gülten öğretmenin ders anlatışı o kadar keyifli ki anlatamam.

o kadar keyifli ki anlatamam. Dizideki karakter sorgu odasında suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu.

çalışıyordu. Dikkatsiz sürücü az kalsın bir yayayı ezecekti. Çok korkutucu bir andı.



2. Sıfat Fiil Ekleri:

Çok sevilesi bir bebekti.

bir bebekti. Çok anlaşılmaz bir konuşması vardı maalesef.

bir konuşması vardı maalesef. Benzer konularla ilgilendiğimiz için sohbetimiz en baştan eğlenceliydi.

konularla ilgilendiğimiz için sohbetimiz en baştan eğlenceliydi. Duyduklarım inanılır gibi değildi.

gibi değildi. Yeni okulumda tanıdık arkadaşlarıma rastlamak beni çok mutlu etti.

Fiilimsiler Nedir?



Fiilimsi dediğimiz yapı, fiillere getirdiğimiz ekler sayesinde oluşturmuş olduğumuz isim, sıfat ya da zarfa denmektedir. Fiilimsiler fiiller ile bazı farklılıklar gösterir. Örneğin fiilimsiler olumsuz yapılabilmektedir fakat fiil gibi çekimlenmez. Bir kelimenin fiilimsi olması için fiile ek getirmemiz gerekir. Bu sayede fiili sıfat, isim ya da zarf formunda cümle içerisinde kullanmamız mümkün olur.

Örnek Fiilimsi Soruları