Fiilimsi Nasıl Bulunur? Zarf, İsim, Sıfat Fiil Ekleri Ve Fiilimsileri Bulmak İçin Ne Sorulur?

Fiilimsiler, fiillerin bazı özel ekler alarak oluşmuş halleridir. Fiil kökenli olmalarına rağmen fiilin tüm özelliklerini karşılayamazlar. Bu nedenle öğrenciler fiilimsi sorularını çözerken kafa karışıklığı yaşayabilirler. Fiilimsi nasıl bulunur sorusunun yanıtı da öğrenciler için oldukça önem taşır. Çünkü fiilimsilerin bulunması sınavlarda, testlerde önem taşıyan sorular arasında yer alır. Bu nedenle fiilimsilerin eklerinin ve örneklerinin öğrenciler tarafından iyi bir şekilde incelenmesi gerekir.
Fiilimsi ya da eylemsi, fiilden türemelerine karşı fiilin tüm özelliklerini göstermeyen ve cümle içinde isim soylu sözcükler gibi kullanılan ancak fiil soylu olan sözcüklerdir. Türkçede fiilimsiler, fiillere yapım ekleri eklenmesi ile oluşurlar. Aldığı yapım eklerine göre cümlede isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılırlar. Üç çeşit fiilimsi vardır. Bu çeşitler; isim- fiil (mastar), sıfat- fiil (ortaç) ve zarf- fiil (ulaç) şeklindedir. Bu üç çeşit fiilimsinin ortak özellikleri şöyledir;
Cümle içerisinde fiilimsileri bulmak için öncelikle cümledeki fiillerin bulunması gerekir. Bunun için cümledeki kelimelerin sonuna "-mek, -mak" ekleri getirilir. Bir kelime bu ekleri aldığı zaman anlamı bozulmuyor ise fiil olduğu anlamına gelir.
Fiiler arasında da eklere bakılır. "-me, -iş, -mak, -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş, -di, -esiye, -ip, -meden, -ince, -ken, -eli, -dıkça, -erek, -ir…-mez, -e…e, -maksızın, -casına" eklerinden bir tanesi bulunuyorsa bu kelime fiilimsi olabilir. Bu kelimelerin fiilimsi olup olmadıklarını anlamak için yapılması gerekenler vardır. Eğer kelimede "sıfat fiil" eki varsa bir ismi nitelemesi, "zarf fiil" eki varsa bir fiili nitelemesi gerekir. Eğer "isim fiil" eki varsa isim olarak kullanılmalıdır.
Fiilimsinin türüne göre ekleri bulunur.
1- İsim Fiil:
Kök ya da gövdelerine "-me, -iş, -mak" eklerinin (ve bu eklerin ses uyumlamalarına göre düzenlenmiş hallerinin) getirilmesi ile oluşturulan ve cümlede isim olarak kullanılan sözcüklerdir.
Yarın buluşmak için sözl(eş)tiler.
Cuma günü onlara git(me)meyi tercih ederim. İlk -me olumsuzluk ekidir.
Sarma kardeşimin en sevdiği yemektir. İsim haline geldiği için fiilimsi sayılmaz.
2- Sıfat Fiil:
Fiillerin cümle içerisinde sıfat halinde kullanılan halleri olarak karşımıza çıkarlar. Sıfat fiil ekleri "-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş, -di" şeklindedir.
3- Zarf Fiil:
Fiil kök ve gövdelerinde gelerek zarf olarak kullanılan yapılara denir. Çekim eki almaz. Ekleri "-esiye, -ip, -meden, -ince, -ken, -eli, -dıkça, -erek, -ir…-mez, -e…e, -maksızın, -casına" şeklindedir.