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Giriş Tarihi: 18.5.2022 11:59 Son Güncelleme: 18.5.2022 11:59

Fiilimsiler Konu Anlatımı – AYT, TYT, Türkçe Fiilimsi Ekleri Konu Anlatımı Ve Çıkmış Soru Örnekleri

Fiilimsiler Konu Anlatımı – AYT, TYT, Türkçe Fiilimsi Ekleri Konu Anlatımı Ve Çıkmış Soru Örnekleri

Türkçede yapılan bir işi ya da hareketi anlatmak için fiil adını verdiğimiz kelimeleri kullanırız. Çoğu zaman filler cümlenin yüklemini oluştururlar. Ancak bazen cümle içerisinde fiil gibi görünüp fiil olmayan bazı kelimelere rastlarız; bunlara fiilimsi denir. Bakınca yüklem özelliği göstermeyebilirler ama cümlede önemli bir yer tutarlar. Bazen ise bu kelimeleri tespit etmek çok zor olabilir. Türkçe fiilimsi ekleri konu anlatımını anladıktan sonra çıkmış soru örnekleriyle bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Şimdi fiilimsileri biraz daha derinlemesine inceleyelim.

Fiilimsiler, AYT ve TYT gibi hemen hemen tüm sınavlarda soru olarak gelir ve birçok kişiyi de çözüme ulaşma açısından zorlar. Yapısal olarak biraz karışık bir dil bilgisi konusudur. Fiillerden türerler ancak fiillerin tüm özelliklerini göstermezler. Tam olarak fiillere yapım eki eklenmesiyle oluşturulurlar. Cümlede isim, sıfat ya da zarf gibi görevlerde kullanılırlar. Olumsuzluk belirtebilirler ancak fiiller gibi çekimlenemezler. Diğer isimleri de eylemsilerdir. Bu yazımızda fiilimsilerden bahsederek anlaşılmasını biraz daha kolaylaştıracağız.

Fiilimsiler Konu Anlatımı

Fiilimsiler; isim fiil, zarf fiil ve sıfat fiil olarak 3 grupta incelenirler. Ancak diğer isimleriyle isim fiil, mastar, sıfat fiil ortaç ve zarf fiil de bağ fiil olarak adlandırılır.

Özellikleri:

  • Olumsuzluk belirtebilirler.
  • Tek başlarına yargı ifade etmezler.
  • Yan cümleciklerde yüklem olarak görev alabilirler. Bununla birlikte özne, tümleç ve nesne görevinde de olabilirler.
  • Şahıs eki, haber ve dilek kiplerini almazlar.

a) İsim Fiil

"-ma, -ış, -mak" eklerini alırlar. Ancak bu ekler olumsuzluk belirten –ma ve –me ekleriyle karıştırılmamalıdır.

Örnekler:

  • Dijital dünyadaki çalışmalarına bayılıyorum.
  • Ne zaman sana gelmeye çalışsam hep bir aksilik çıkıyor.

b) Sıfat Fiil

Varlığı nitelendirmelerinden dolayı sıfat ancak yan cümleciği kurabildiği için fiil olarak adlandırılır. Fiili sıfat yapabilmek için "-an, -ası, -maz, -ar, -dık, -acak, -mış, -en, -esi, -mez, -er (-ır, -ir), -dik (-dık, -dük), -ecek, -miş (-muş, -müş)" ekleri kullanılır.

Örnekler:

  • Parkta oynayan çocuk çok usluydu.
  • Ölen kadın çok iyi biriydi; herkesçe çok sevilirdi.

c) Zarf Fiil

Bir kelimenin zarf fiil olabilmesi için, gerekli tüm şartları sağlaması ve C eklerinden birini alması gerekmektedir.

Örnek:

  • Eve gelir gelmez odasına koşup uyudu.
  • Geldiğinde burada olmayabilirim.

8. Sınıf Fiilimsiler Konu Anlatımı

"-an, -ası, -maz, -ar, -dık, -acak, -mış, -en, -esi, -mez, -er (-ır, -ir), -dik (-dık, -dük), -ecek, -miş (-muş, -müş)

İlköğretim sınavlarında bol bol karışabilir ancak bu soruları doğru yapabilmek için bol miktarda soru çözülmesi gerekmektedir.

Fiilimsi Nedir?

Fiilden türetilen ama fiil yerine geçmeyen kelimelerdir.

Fiilimsiler

Fiilimsiler kelime sonuna gelen etiketler ile oluşturulur.

Fiilimsi Ekleri

  • "-ma, -ış, -mak"
  • "-an, -ası, -maz, -ar, -dık, -acak, -mış, -en, -esi, -mez, -er (-ır, -ir), -dik (-dık, -dük), -ecek, -miş (-muş, -müş)

Filimsi Örnekleri

  • Nişanlısıyla tanışmayı istemiyorum.

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