Fiilimsiler Konu Anlatımı – AYT, TYT, Türkçe Fiilimsi Ekleri Konu Anlatımı Ve Çıkmış Soru Örnekleri

Fiilimsiler, AYT ve TYT gibi hemen hemen tüm sınavlarda soru olarak gelir ve birçok kişiyi de çözüme ulaşma açısından zorlar. Yapısal olarak biraz karışık bir dil bilgisi konusudur. Fiillerden türerler ancak fiillerin tüm özelliklerini göstermezler. Tam olarak fiillere yapım eki eklenmesiyle oluşturulurlar. Cümlede isim, sıfat ya da zarf gibi görevlerde kullanılırlar. Olumsuzluk belirtebilirler ancak fiiller gibi çekimlenemezler. Diğer isimleri de eylemsilerdir. Bu yazımızda fiilimsilerden bahsederek anlaşılmasını biraz daha kolaylaştıracağız.
Fiilimsiler; isim fiil, zarf fiil ve sıfat fiil olarak 3 grupta incelenirler. Ancak diğer isimleriyle isim fiil, mastar, sıfat fiil ortaç ve zarf fiil de bağ fiil olarak adlandırılır.
Özellikleri:
a) İsim Fiil
"-ma, -ış, -mak" eklerini alırlar. Ancak bu ekler olumsuzluk belirten –ma ve –me ekleriyle karıştırılmamalıdır.
Örnekler:
b) Sıfat Fiil
Varlığı nitelendirmelerinden dolayı sıfat ancak yan cümleciği kurabildiği için fiil olarak adlandırılır. Fiili sıfat yapabilmek için "-an, -ası, -maz, -ar, -dık, -acak, -mış, -en, -esi, -mez, -er (-ır, -ir), -dik (-dık, -dük), -ecek, -miş (-muş, -müş)" ekleri kullanılır.
Örnekler:
c) Zarf Fiil
Bir kelimenin zarf fiil olabilmesi için, gerekli tüm şartları sağlaması ve C eklerinden birini alması gerekmektedir.
Örnek:
"-an, -ası, -maz, -ar, -dık, -acak, -mış, -en, -esi, -mez, -er (-ır, -ir), -dik (-dık, -dük), -ecek, -miş (-muş, -müş)
İlköğretim sınavlarında bol bol karışabilir ancak bu soruları doğru yapabilmek için bol miktarda soru çözülmesi gerekmektedir.
Fiilden türetilen ama fiil yerine geçmeyen kelimelerdir.
Fiilimsiler kelime sonuna gelen etiketler ile oluşturulur.