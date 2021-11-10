Fiilimsilerden sonra ek gelir mi? Fiilimsilerden sonra hangi ekler gelir?

Fiilimsi konusu öğrenciler karşısına orta okuldan başlayarak çıkmaya başlar ve lisede de öğrenciler Türk dili ve edebiyatı eğitimi alırken fiilimsileri işlemeye devam ederler. Bu durum dolayısıyla fiilimsiler öğrencilerin başarılı olabilmesi adına öğrenmesi çok mühim olan bir konudur. Fiilimsiler konusu bazı kişilerce zor olarak yorumlansa bile kurallarını bildikten sonra aslında o kadar da zor değildir. İçerikte sizler ile fiilimsilerin hangi ekleri alabileceğini paylaştık.

Fiillimsilerden Sonra Ek Gelir Mi?



Fiilimsiler, bilindiği üzere fiillerin kökünden, belirli ekleri alarak türeyen yapılara denmektedir. Fiilimsilerin hangi ekleri alabildiğini gelin beraber inceleyelim.

Fiilimsiler kip ve kişi ekleri alamazlar.

Olumsuzluk eki alabilirler.

İyelik eki alabilmektedirler.

Aldıkları ek fiiller sayesinde yüklem olabilirler.

Fiilimsiler, çekim eki ve olumsuzluk eklerini alabilmektedirler.

Fiilimsiden Sonra Virgül Gelir Mi?



Fiilimsiden sonra istisnai durumlar haricinde virgül gelmemektedir. Bu istisnai durum da şöyledir: iki fiilimsinin art arda geldiği durumlar. Eğer iki fiilimsi peşin sıra geliyorsa, cümlede anlatım bozukluğu olmaması açısından virgül kullanımı olabilir.



Örneğin: "Önce dedemlere ziyarete gidip, ordan da mahalleye döndüm." Burada ziyarete gittim dedikten sonra gelen virgül, cümlede yaşanabilecek bir anlatım bozukluğunun önüne geçmiş oldu.

Hangi Fiilimsiden Sonra Virgül Gelmez?



Fiilimsiler bilindiği üzere kendi içerisinde de alt dallara ayrılmaktadır. Bunların arasından zarf fiiller dediğimiz fiilimsilerin ardından virgül kullanılmamaktadır. Aşağıda zarf fiil kullanılan ve virgülün kullanılmadığı cümlelerin örneklerini sizler ile paylaştık.