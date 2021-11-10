Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Fiilimsilerden sonra ek gelir mi? Fiilimsilerden sonra hangi ekler gelir?
Giriş Tarihi: 10.11.2021 08:57 Son Güncelleme: 10.11.2021 08:57

Fiilimsilerden sonra ek gelir mi? Fiilimsilerden sonra hangi ekler gelir?

Fiilimsilerden sonra ek gelir mi? Fiilimsilerden sonra hangi ekler gelir?

Fiilimsiler fiillerin bir alt dalı olarak yorumlanabilir. Fiilimsiler, bilindiği üzere fiillere ek getirilerek oluşan kelime türlerine denmektedir. Fiilimsiler, fiil olarak yorumlanmasa bile fiiller ile aynı görevleri de yerine getirebilmektedirler. Fiilimsiler, kip almazlar fakat isim, zarf ve sıfat ekleri alabilirler. Bu sayede fiilden fiilimsiye türeyebilirler. Öğrenciler de bu konuyu işlerken fiilimsilerden sonra ek gelir mi? Şeklinde bir soru ile sınıfta ya da sınavda karşılaşabilmektedirler. Peki ya fiilimsilerden sonra hangi ekler gelir?

Fiilimsi konusu öğrenciler karşısına orta okuldan başlayarak çıkmaya başlar ve lisede de öğrenciler Türk dili ve edebiyatı eğitimi alırken fiilimsileri işlemeye devam ederler. Bu durum dolayısıyla fiilimsiler öğrencilerin başarılı olabilmesi adına öğrenmesi çok mühim olan bir konudur. Fiilimsiler konusu bazı kişilerce zor olarak yorumlansa bile kurallarını bildikten sonra aslında o kadar da zor değildir. İçerikte sizler ile fiilimsilerin hangi ekleri alabileceğini paylaştık.

Fiillimsilerden Sonra Ek Gelir Mi?

Fiilimsiler, bilindiği üzere fiillerin kökünden, belirli ekleri alarak türeyen yapılara denmektedir. Fiilimsilerin hangi ekleri alabildiğini gelin beraber inceleyelim.

  • Fiilimsiler kip ve kişi ekleri alamazlar.
  • Olumsuzluk eki alabilirler.
  • İyelik eki alabilmektedirler.
  • Aldıkları ek fiiller sayesinde yüklem olabilirler.
  • Fiilimsiler, çekim eki ve olumsuzluk eklerini alabilmektedirler.

Fiilimsiden Sonra Virgül Gelir Mi?

Fiilimsiden sonra istisnai durumlar haricinde virgül gelmemektedir. Bu istisnai durum da şöyledir: iki fiilimsinin art arda geldiği durumlar. Eğer iki fiilimsi peşin sıra geliyorsa, cümlede anlatım bozukluğu olmaması açısından virgül kullanımı olabilir.

Örneğin: "Önce dedemlere ziyarete gidip, ordan da mahalleye döndüm." Burada ziyarete gittim dedikten sonra gelen virgül, cümlede yaşanabilecek bir anlatım bozukluğunun önüne geçmiş oldu.

Hangi Fiilimsiden Sonra Virgül Gelmez?

Fiilimsiler bilindiği üzere kendi içerisinde de alt dallara ayrılmaktadır. Bunların arasından zarf fiiller dediğimiz fiilimsilerin ardından virgül kullanılmamaktadır. Aşağıda zarf fiil kullanılan ve virgülün kullanılmadığı cümlelerin örneklerini sizler ile paylaştık.

  • Öğretmeni ödevini bitirir bitirmez kendisine getirmesini istedi.
  • Çok uykusuz kaldığı için devamlı uyukluyordu.
  • Bütün yaz hiç denize girmemişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fiilimsilerden sonra ek gelir mi? Fiilimsilerden sonra hangi ekler gelir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA