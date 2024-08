Fileto Tavuğun Neresi? Fileto İle Tavuk Göğsü Aynı Mı?

Her farklı kültürün mutfağında yerini alan tavuk, çeşit çeşit bölümleri ve farklı pişirme şekilleriyle lezzet sunuyor. Tavada kızartılabilen, fırında pişirilebilen, ızgara veya mangal yapılabilen tavuk her sofrada bulunuyor. Protein ve vitamin açısından oldukça zengin olan tavuk gelişme çağında olan çocuklara sık sık öneriliyor. Bu faydaları açısından sporcular tarafından da neredeyse her öğünde tüketiliyor. Fakat her besinde olduğu gibi, tavukta da farklı pişirilen, tüketilen bölümler vardır. Özellikle tavuk satın alırken karşılaşılan bir durum da fileto tavuğun neresi, fileto ile tavuk göğsü aynı mı sorularının kafa karıştırıcı etkisi oluyor.

Fileto Tavuğun Neresi?

Fileto, tavuktaki göğüs bölümünden alınan et parçasının yağdan arındırılmış halidir. Tavuk göğsünden alınan etin deri ve kemikten güzelce ayrılması ve yumuşak bir hale gelmesine fileto adı verilir. Tavuk etinin ve göğüsün en yumuşak hali olan fileto, çoğu yemekte kolayca kullanılabilir. Esnek yapısıyla her türlü tarife uyum sağlayan fileto, özellikle diyet yemeklerinde yerini alır. Yağsız ve yumuşak yapısıyla en çok tercih edilen tavuk bölümüdür.

Fileto İle Tavuk Göğsü Aynı Mı?

Her ne kadar tavuk göğsünden elde edilmiş olsa da, fileto ile tavuk göğsü aynı mı sorusunun cevabı hayır olacaktır. Bunun nedeni tavuk göğsünün sert, kimi zaman kemikli ve derili bir yapıya sahip olmasıdır. Ancak fileto kemik ve deriden arındırılmış, yağsız ve oldukça yumuşak bir parçadır. Tavuk göğsü büyük ve bütün bir parçayken, fileto bu parçadan alınan bir et kısmıdır.