Filhakika Ne Demek? Filhakika Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Sözcüklerin anlamı, kökeni ve kullanımı alanında araştırmayı seven insanlar, filhakika kelimesini de araştırmaktadır. Filhakika kelimesi, uzun senelerdir dilimizde olan ancak kullanımına çok sık rastlamadığımız kelimelerden biridir. Bu yazımızda sizler için filhakika ne demek, filhakika kelimesinin anlamı, kökeni ve cümle içinde kullanımı hakkında bilgilere yer verdik.
Filhakika kelimesi, dilimize Arapçadan girmiştir. Arapça "fī"l-ḥaḳīḳat" kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Filhakika ne anlama gelir diye merak edenlerin sayısı epey fazladır. Türk Dil Kurumuna göre filhakika kelimesinin manası şu şekildedir:
Filhakika sözcüğü daha çok yazılı kaynaklarda ve eserlerde karşımıza çıkan bir kelimedir. Günlük konuşma dilinde filhakika kelimesi yerine yukarıda yer alan "gerçekten, hakikaten ve doğrusu" kelimeleri kullanılmaktadır. Ayrıca bazı yerlerde bu sözcük "fihakika" olarak yazılmaktadır. Bu yazım şekli doğru değildir. Bu sözcüğün doğru kullanımı "filhakika" şeklindedir.
Filhakika sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla zarf görevini üstlenmektedir. Filhakika kelimesinin anlamını kavrayabilmek için cümle içerisinde kullanılması daha uygundur. Bu bağlamda filhakika sözcüğünün içerisinde geçtiği bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse: