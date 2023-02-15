Filhakika Ne Demek? Filhakika Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Sözcüklerin anlamı, kökeni ve kullanımı alanında araştırmayı seven insanlar, filhakika kelimesini de araştırmaktadır. Filhakika kelimesi, uzun senelerdir dilimizde olan ancak kullanımına çok sık rastlamadığımız kelimelerden biridir. Bu yazımızda sizler için filhakika ne demek, filhakika kelimesinin anlamı, kökeni ve cümle içinde kullanımı hakkında bilgilere yer verdik.

Filhakika Ne Demek?

Filhakika kelimesi, dilimize Arapçadan girmiştir. Arapça "fī"l-ḥaḳīḳat" kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Filhakika ne anlama gelir diye merak edenlerin sayısı epey fazladır. Türk Dil Kurumuna göre filhakika kelimesinin manası şu şekildedir:

Gerçekten

Hakikaten

Doğrusu

Filhakika sözcüğü daha çok yazılı kaynaklarda ve eserlerde karşımıza çıkan bir kelimedir. Günlük konuşma dilinde filhakika kelimesi yerine yukarıda yer alan "gerçekten, hakikaten ve doğrusu" kelimeleri kullanılmaktadır. Ayrıca bazı yerlerde bu sözcük "fihakika" olarak yazılmaktadır. Bu yazım şekli doğru değildir. Bu sözcüğün doğru kullanımı "filhakika" şeklindedir.

Filhakika Cümle İçinde Kullanımı

Filhakika sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla zarf görevini üstlenmektedir. Filhakika kelimesinin anlamını kavrayabilmek için cümle içerisinde kullanılması daha uygundur. Bu bağlamda filhakika sözcüğünün içerisinde geçtiği bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse: