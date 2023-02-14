Filinta Nedir? Filinta Gibi Delikanlı Ne Anlama Gelir ve Kime Denir?

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Filinta Ne Demek?

Filinta kelimesi İngilizceden Türkçeye geçmiş bir sözcüktür. Bu kelime ilk olara 20. YY'ın ilk çeyreğinde toplumda kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu kelime İngilizcede "flint gun"dır. Flint kelimesinin Türkçe karşılığı çakmak ya da taş, gun kelimesinin karşılığı ise silah ya da tabancadır.

Filinta kelimesi temel anlamda endamlı, gösterişli demektir. Bahse konu kelimenin anlamı ile ilgili çeşitli sözlüklerde aşağıdaki karşılıkların bulunduğu dikkat çeker.

Levent

Zarif

Boylu poslu

Endamlı

Gösterişli

Serv-i kamet

Filinta Gibi Delikanlı Ne Demek?

Filinta kelimesi ülkemizde daha çok filinta gibi delikanlı kalıbı ile kullanılır. Filintanın orijinal anlamı çakmaklı tüfek olsa da Türkçede bunun anlamı çok daha farklıdır. Filinta kelimesinin Türkçede daha çok yakışıklı anlamında kullanıldığı görülür.

Aşağıdaki örnekler incelendiğinde kelimenin anlamı daha iyi anlaşılacaktır.