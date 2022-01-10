Filipinler Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde?

105 milyonu aşan nüfusuyla Filipinler, dünyanın en çok nüfusuna sahip 12. ülkesidir. Ayrıca ülke Asya kıtasının da en kalabalık 8. ülkesidir. İşte, Filipinlere dair tüm merak edilenler...

Filipinler hangi kıtada?

Filipinler Pasifik Okyanusu'nun batısında konumlanan Güneydoğu Asya ülkelerinden biridir. Adacıklardan oluşan Filipinler; Luzon, Visayas ve Mindanao olmak üzere 3 ana karadan oluşmaktadır.

Filipinler Dünya'nın hangi bölgesinde?

Bir ada ülkesi olan Filipinler Pasifik Okyanusu içerisinde bulunur. Karadan komşusu olmayan ülkenin deniz aşırı komşuları, Tayvan, Çin ve Vietnam, Endonezya ve Malezya'dır. Pasifik deprem kuşağında yer alan ülkede yıkıcı depremler ve tayfunlar görülmektedir.

Filipinler hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Filipinler, Güney Asya'da bulunan ada ülkelerinden biridir. Güney Çin Denizi ve Filipinler Denizi çevresinde bulunan ülke ekvatora yakın bir konumdadır.

Filipinler hangi yarım kürede yer alır?

Ülke kuzey yarım kürede bulunmaktadır. Dünyadaki biyolojik çeşitliliğin en fazla olduğu ülkelerden biri olan Filipinler, yaklaşık 100 milyon nüfusu ile Asya kıtasının en kalabalık 8.ülkesidir. Filipinler konumu itibari ile de sıcak ve nemli bir özellik gösteren tropik bir denizel iklime sahiptir.