Filipinler Para Birimi Nedir? Filipinler Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Filipinler Cumhuriyeti, Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alan irili ufaklı 7000 küsur ada ve adacıktan oluşan bir ülkedir. Ülke ekonomisinin en temel kaynaklarını turizm ve tarım sektörleri oluşturmaktadır. Filipinler halkının sahip olduğu yaşam standartları çok yüksek sayılamayacak bir seviyededir. Gayri safi yurt içi hasılası ortalama 350 milyar dolar tutarında olan Filipinler'in resmi para birimi nedir? Filipinler para birimi kaç TL'dir? İşte ayrıntılar...

Filipinler Para Birimi Nedir?

Filipinler resmi para birimi Bangko Sentral ng Pilipinas tarafından dağıtılan Filipinler Pesosu'dur. Alt birime centavo ismi verilen Filipin Pesosu'na ait 1, 5, 10, 25 sentimo ve 1, 5, 10 Peso olmak üzere 7 madeni para 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ve 1000 olmak üzere de 8 adet banknot para vardır. Filipin Pesosu banknotların yüzlerinde ülkenin önemli şahıslarının resimleri vardır.

Filipinler Para Birimi Kaç TL'dir?

Ülkemiz ile Filipinler birbirleri için küçük ticaret ortaklarıdır. İki ülke arasında gerçekleşen ticaretin yıllık ortalama hacmi 230 milyon dolar civarındadır. Türkiye Filipinler'den en çok sentetik lif, tropik meyve ve elektronik ekipman ürünleri ithal etmektedir.

Filipinler ise ülkemizden beyaz un, elektronik cihaz, savunma sanayi ürünleri, kozmetik ve eczacılık ürünleri ithal etmektedir. Güncel kurlara göre 1 Filipinler Pesosu yaklaşık 0.28 Türk Lirasına tekabül eder.

Filipinler Para Birimi Sembolü Nedir?

Filipinler Pesosun dünya genelinde geçerli uluslararası para kodu PHP, sembolü ise ₱ şeklindedir.