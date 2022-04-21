Filipinler’de Saat Kaç? Türkiye Filipinler Saat Farkı İle Manila’da Şu An Saat Kaç?

Filipinler'de saat kaç sorusu; Pasifik Okyanusu'nun Batı'sında yer alan Manila'yı ve de Filipinler ülkesini ziyaret etmek isteyen kişiler için merak edilen bir sorudur. Filipinler 7109 adet irili ufaklı adacıktan meydana gelen bir ülkedir. Volkanik olan adaların çoğunluğu küçük olmasına rağmen oldukça engebelidir. Bu merak uyandırıcı ülkeyi yerinde görmek isteyen insanlar için Türkiye Filipinler arası saat farkını bilmek oldukça elzem bir konudur. Güneydoğu Asya'da konumlanmış olan Filipinler, Türkiye'ye uzak mesafededir ve uçak ile yolculuk 12 saat sürmektedir. Filipinler ile Türkiye arasında 5 saatlik bir saat farkı vardır. Türkiye, Filipinler ülkesinden 5 saat geridedir. Bu sebeple, iki konum arasındaki farkını bilmek, ziyaretçiler açısından Filipinler tatilini sağlıklı geçirmelerine olanak sağlayacaktır.

Filipinler'de Saat Kaç?

Güneydoğu Asya'da yer alan Filipinler 62.400.000 nüfusa sahiptir. Coğrafi yapısı nedeni ile siyasi birliğin kurulması oldukça zor olan Filipinler ile Türkiye arasındaki saat farkı 5'tir. Dünya coğrafyası üzerinde, meridyenlerin mesafesinden doğan saat farklılıkları mevcuttur. Filipinler ve Türkiye arasında da saat farklılıkları bulunmaktadır. Filipinler Türkiye'den 5 saat daha ileridedir.

Filipinler Türkiye Saat Farkı

Filipinler ve Türkiye arasında 5 saatlik zaman farkı bulunmaktadır. Filipinler'e ziyarette bulunacaklar için bu saat farkı zorlayıcı olacaktır. Coğrafi açıdan farklı alanlarda yer alan iki ülke arası mesafe fazladır. Örneğin Filipinler'de 14 Ocak saat 04:00 iken, Türkiye'de 13 Ocak saat 23:00 olacaktır.

Filipinler Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

İki konum arasındaki saat farkı 5'tir. Türkiye, Güneydoğu Asya'da konumlanmış olan Filipinler'e göre 5 saat geridedir. Gündoğumu önce Filipinler'de daha sonra Türkiye'de gerçekleşmektedir.