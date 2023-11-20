Filistin’de ölen çocuk sayısı 4 bin 600’ü geçti

SAVAŞLAR EN ÇOK ÇOCUKLARI MAĞDUR EDİYOR



Güne ilişkin SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Cihan Avcı Braun, BM'nin bu yılki Çocuk Hakları Günü'nün ana temasının "Her çocuk için, her hak" olduğunu anımsattı.



21. yüzyılda yaşıyor olmamıza rağmen yaşanan savaşların en çok çocukların hak mağduriyetine neden olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Braun, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Savaş sebebiyle ölmeyip hayatta kalsa da, şanslı olup yıkıntıların içinde ve füzelerin arasında kalmayıp başka bir ülkeye sığınmacı olarak gitse de 'O' artık bir çocuk olarak değil, hayatın acı gerçekleriyle çok erken yaşta yüzleşerek olgunlaşmış bir birey olarak hayatına devam edecektir. Şu an yaşanmakta olan İsrail-Filistin savaşında hiçbir günahı olmayan çocukların yaralanmalarına, ölmelerine şahit oluyoruz ve hiç kimse kuşatma altındaki bölgede bulunan çocukların o bölgeden kurtarılmasını sağlayamıyor. Bir çocuğun korunması gereken en üstün hakkının yaşam hakkı olduğu hiçe sayılıyor" dedi.



250 MİLYON ÇOCUK OKULA GİTMİYOR



Çocukların okula gitme oranı ile ilgili de bilgi veren Braun "Dünya çapında okula gitme oranı artmış olsa da günümüzde hala 250 milyon çocuk okula gitmiyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF'in ortaklaşa yürüttüğü bir araştırma sonucunda 2021 yılında yayınladıkları rapora göre, çocuk işçi sayısı 160 milyona ulaşmış ve bu sayı son 4 yılda 8,4 milyon artmıştır" diye konuştu.