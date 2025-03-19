Günlük hayatta bazı kelimeleri yanlış telaffuz etmek, zamanla yazım hatalarına da yol açabilir. Gün içerisinde yapılabilen bir aktivite olan film izlemek, söylenmesi ve yazması basit gibi dursa da sıkça karıştırılan bir durum. Konuşma dilindeki alışkanlıklar bazen yazıya yansısa da, kelimeleri doğru kullanmak iletişimde net ve doğru ifadeler oluşturmaya fayda sağlar. Bu nedenle film nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı film mi filim mi gibi soruların yanıtları önemlidir.

Film Nasıl Yazılır?

Film kelimesi, sıklıkla karıştırılan bir terim olarak bilinir. Genellikle flim ya da filim şeklinde hatalı yazılan bu kelimenin doğru kullanımı film şeklinde olmalıdır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Film Mi Filim Mi?

TDK'ye bakıldığında film kelimesinin anlamları aşağıdaki gibidir:

Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit.

Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.

Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü.

Sinemalarda gösterilen eser.

TDK'ye göre film kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir: film.