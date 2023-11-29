Find 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Find Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

İngilizcesi "Irregular Verbs" olan düzensiz fiillerin, birinci, ikinci ve üçüncü halleri çoğunlukla birbirinden farklıdır. Bunlar, cümlenin yapısına uygun bir biçimde genellikle özneden sonra kullanılırlar. Düzensiz fiillerin birinci, ikinci ve üçüncü hallerine, farklı zaman yapısına sahip cümlelerde yer verilir. Bu yüzden, find 2. ve 3. hali ile örnek cümleler, ikinci ve üçüncü hali nedir ve nasıl okunur öğrenmekte fayda vardır.

Find 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler Neler?

Düzenli ve düzensiz fiillerin kullanımı, bazen kafa karışıklığına yol açsa da aslında basit bir mantığa sahiptir. Eğer sözcüklerin sonuna, - d, - ed ve - ied gibi ekler getiriliyor ise fiiller düzenlidir. Ancak tamamen değişiyor ve sonlarına ek getirilemiyorsa o zaman düzensizdirler. Bu yüzden, düzenli olanlara göre öğrenilmeleri biraz daha zor olabilir. Bu fiillerin 2. ve 3. hallerini ezberlemek için sürekli tekrar yapmak gerekir. Simple Past Tense'de fiillerin 2. halleri, Present Perfect Tense de ise 3. halleri kullanılır. Düzensiz fiillerden biri olan "find"ın anlamı "bulmak"tır ve Türkçe doğru okunuşu ise "faynd" şeklindedir. Ek olarak, hem ikinci hem de üçüncü hali "found"dur (faund). Aşağıda find fiilinin 2. ve 3. haline ilişkin bazı örnekler verilmiştir.

I disappeared when I was 3 years old, but the police found me right away.

(Ben 3 yaşındayken kaybolmuşum ama polisler beni hemen bulmuş.)

My mom found my lost hair pins yesterday.

(Annem dün kaybolan tokalarımı bulmuş.)

I found him at school a few days ago and argued with him.

(Onu birkaç gün önce okulda buldum ve onunla tartıştım.)

I feel lucky to have found my lost wallet.

(Kaybolan cüzdanımı bulduğum için şanslı hissediyorum.)

They have already found peace and happiness.

(Onlar huzuru ve mutluluğu çoktan bulmuş.)

Find 2. ve 3. Hali Nerede Kullanılır?

1.Simple Past Tense cümlelerinde düzensiz fiillerden olan "find"ın 2. hali,

Subject + Verb 2 + Object

Özne + Fiilin 2. Hâli + Nesne

2. Present Perfect Tense cümlelerinde 3. hali,

Subject + Have /Has + Verb 3 + Object

Özne + Yardımcı Fiil (have/ has) + Fiilin 3. Hali + Nesne

3.Past Perfect Tense cümlelerinde 3. hali,

Subject + Had + Verb 3 + Object

Özne + Yardımcı Fiil (had) + Fiilin 3. Hali + Nesne

4.Future Perfect Tense cümlelerinde 3. hali,

Subject + Will Have + Verb 3 + Object

Özne + Yardımcı Fiil (will have) + Fiilin 3. Hali + Nesne şeklinde kullanılır.