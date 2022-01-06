Finlandiya Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde? Finlandiya Nerede, Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Finlandiya nerede, hangi yarım kürede yer almaktadır? Sorusunun cevabına bu yazımızın devamında detaylı şekilde değineceğiz. Aynı zamanda Finlandiya hakkında farklı bilgilere de bu makalemizde ulaşabileceksiniz.

Finlandiya Hangi Kıtada?

Avrupa Birliği üyesi olan Finlandiya, Avrupa kıtasının kuzeyinde konumlanmış bir ülkedir. İskandinav ülkelerinden birisi olan Finlandiya; Rusya, Norveç ve İsveç ile komşudur. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'dir. Ülkenin büyük çoğunluğunda ise Fince dili konuşulmaktadır. Üniter cumhuriyet yarı başkanlık sistemi ile yönetilen Finlandiya, 5.5 milyon nüfusa sahiptir. Tüm bunların yanında Euro bölgesi ülkesi olan Finlandiya'nın para birimi de Euro'dur.

Finlandiya dünyanın hangi bölgesinde sorusuna yanıt arayanlar için Finlandiya'nın Avrupa kıtasında yer aldığını tekrar belirtelim. Ayrıca Finlandiya kuzey yarım kürede yer almaktadır. Eğitim, yaşam kalitesi ve ekonomi gibi alanlarda dünyanın ilk sırasında bulunan Finlandiya kuzeyde yer alması nedeni ile de soğuk bir iklime sahiptir. Finlandiya arazileri ile de dikkat çeken ve ovalardan oluşan bir ülkedir.

Finlandiya Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Finlandiya'nın Avrupa kıtasında olduğunu daha önce belirtmiştik. Rusya, İsveç ve Norveç ile komşu olan Finlandiya, kuzey yarım kürede bulunmaktadır. Dünyanın en yaşanılası ülkelerinden birisi olan Finlandiya ekonomi, eğitim ve yaşam kalitesi gibi birçok alanda dünyanın zirvesinde yer almaktadır. Finlandiya'nın olumsuz bir yönünden bahsetmek gerekirse de soğuk sevmeyen insanlar için iklimini örnek gösterebiliriz.

Finlandiya hangi yarım kürede yer alır? Sorusuna da son bir kez cevap vererek makalemizi sonlandıralım. Avrupa ülkesi olan Finlandiya kuzey yarım kürede yer almaktadır. Hatta dünyanın en kuzeyine yakın ülkelerden birisidir. Bu nedenle de soğuk bir iklim şekline sahiptir. Ancak arazilerden ve düz ovalardan oluşan yer şekilleri nedeni ile bu soğuk ve kar yağışlı havalar büyük zorluklar çıkarmamaktadır.